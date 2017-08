Mostra de dança inscreve até quinta-feira

Caderno A, Caderno A - Capa

A 15ª edição de ‘Louvor com Arte’ será realizada no próximo sábado no palco do Teatro Vasques

Numa iniciativa da bailarina e professora Regina Cunha, será realizada no próximo sábado, dia 12, mais uma edição da Mostra de Dança ‘Louvor com Arte’. O evento recebe inscrições até quinta-feira. Podem ser solo, duo ou apresentação em conjunto. A expectativa é reunir no palco do Teatro Vasques entre uma centena e uma centena e meia de bailarinos.

O objetivo da mostra, explica a organizadora, é levar ao público em geral o trabalho realizado dentro das igrejas e, ao mesmo tempo, promover a união dos fiéis neste encontro em torno da dança. Até a criação do evento, as apresentações ficavam limitadas ao interior dos templos.

“O público tem a oportunidade de aplaudir as lindas coreografias dançadas nas igrejas”, afirma Regina Cunha. Ela acrescenta, ainda, que “são adorações a Jesus e tudo fica mais lindo porque além da união, há também o crescimento técnico e espiritual”.

Nesta 15ª edição da mostra, a organização acredita que chegará em torno de 30 coreografias. Até o momento, há 20 inscritas, mas o prazo segue até o dia 10, na antevéspera do evento. São danças em todas as modalidades, mas a maioria prefere o estilo livre, conforme informa Regina Cunha.

O custo da inscrição para apresentação solo é R$ 60,00 e R$ 80,00 para duo. No caso de conjunto, a taxa cobrada é R$ 20,00 por bailarino. O valor arrecadado é destinado para cobrir as despesas do próprio evento.

A mostra ‘Louvor com Arte’ também tem cunho beneficente, já que coleta alimentos como ingresso para destinar às famílias assistidas em projetos sociais das igrejas. O ingresso integral custa R$ 10,00, mas o público também pode optar em pagar R$ 5,00 e doar um quilo de alimento não perecível (menos sal).

O Teatro Vasques está localizado na Rua Dr. Corrêa, 515, no Largo do Carmo. O evento começa às 18h30 do sábado que vem. Informações no telefone 4727-3123.