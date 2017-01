Moscas no Taboão, mais que um simples incômodo

Informação

A presença de uma grande quantidade de moscas que vêm atormentando os moradores do Bairro do Taboão, em Mogi das Cruzes, significa algo muito mais sério que os incômodos causados aos moradores pela simples presença dos insetos. Depois de visitar o local e confirmar pessoalmente a existência do problema, o médico veterinário mogiano Marcelo Oliveira Lima alerta para os riscos que aquela situação pode significar para a saúde dos habitantes da região, sede do futuro distrito industrial mogiano. Numa rápida avaliação daquela situação, o veterinário detectou a presença de três tipos diferentes de moscas, a varejeira, doméstica e de estábulo, que se propagaram de uma maneira pouco comum em razão de uma combinação de fatores, como a existência de grande quantidade de matéria orgânica (terra e vegetação), o clima quente e úmido intensificado pelas últimas chuvas, além da presença no local de uma granja, que também ajuda a acumular material orgânico. Tudo isso colabora para que seja diminuído o seu ciclo biológico, aumentando o mosqueteiro pela grande quantidade de matéria orgânica. Ovos e larvas são depositados no substrato orgânico e ali ficam de 7 a 25 dias. Se o calor e umidade forem intensos, a procriação é facilitada. Some-se a tudo isso, o manejo sanitário equivocado, ou seja, uma forma errônea usada até agora para combater os mosquitos. “É preciso atacar a mosca adulta e como larva, removendo a matéria orgânica ou aplicando inseticida diretamente na matéria para matar a larva, evitando o surgimento de novas moscas”, diz Marcelo, impressionado com o fato de moradores terem acumulado moscas já mortas em sacolas de supermercados para comprovar a existência do problema. Esses mosquitos são transmissores de doenças como salmonelas, giardíase, além da contaminação por meio de outros tipos de bactérias, como pseudômonas e estreptococos, capazes de serem disseminados e de provocarem diarreias, vômitos, dores no corpo, entre outros problemas. Uma situação que exige, sim, a atuação da saúde pública e não apenas conselhos, como os que foram dados até agora pela Zoonoses de Mogi.

Escolhas

O fato político mais importante no retorno dos vereadores à ativa, na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, ao final do recesso parlamentar, será a escolha dos presidentes das comissões permanentes do Legislativo. Os três integrantes de cada comissão deverão se reunir e apontar quem deverá presidir o grupo. O anúncio será feito ainda durante a sessão.

Confirmado

O ex-presidente da Câmara, vereador Mauro Araújo (PMDB) deverá responder pelas funções de líder do prefeito Marcus Melo (PSDB) na Câmara, durante o primeiro ano do atual mandato. A indicação ainda tem resistência de outros vereadores da base aliada, que também sonhavam com o posto.

Comissão

Na volta da Câmara, também deverá ser avaliada a proposta do vereador Jean Lopes (PC do B) para criação de uma Comissão Especial de Vereadores destinada a buscar recursos para o Município junto aos ministérios, em Brasília. Além de constantes viagens à Capital Federal, já ajudou a conquistar algumas verbas para obras específicas da Cidade, como praças e áreas esportivas.

Negócio fechado

O portal de anúncios de imóveis e pesquisas de preços, VivaReal, comprou, nesta semana, a Geoimovel, responsável por estudos e análises mercadológicas para empresas do ramo, entre elas, algumas da Cidade. O negócio põe fogo na disputa junto ao setor de inteligência imobiliária, pois a Geoimovel tem um banco de dados especializado em novos projetos que monitora mais de 500 cidades, entre elas as do Alto Tietê. Marcelo Molinari, um de seus diretores, reside em Mogi.

Cotidiano



Frase

Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida.

Platão (428 a.C.-348 a.C.), filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga)