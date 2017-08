Mosca branca é alvo de pesquisa em Mogi

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Com relatos no Brasil desde o início do século passado, e infestações em lavouras de grãos, hortaliças e legumes em diversos períodos a partir de então, a mosca branca, uma praga que deforma e reduz a produção de legumes e hortaliças foi alvo de uma pesquisa desenvolvida em três propriedades rurais de Mogi das Cruzes, a partir de 2014.

Os resultados positivos no controle das doenças no tomate e em verduras, como alface, serão compartilhados, agora, com os demais 400 produtores da região considerada um dos esteios para que Mogi das Cruzes se gabe por ser o Cinturão Verde da Região Metropolitana de São Paulo.

O estudo provocado a partir de um pedido de ajuda feito pela engenheira agrônoma da agência regional do Sebrae, Ariane Canella, ao Instituto Biológico (IB-Apta) da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, apontou falhas na aplicação de defensivos agrícolas e identificou erros na forma de controle da praga no campo.

Coordenou a pesquisa, o virologista e entomologista Fernando Javier Sanhueza Sallas, do IB-Apta. Em uma conversa com O Diário, ele contou que as coletas, análises e entrevistas de campo identificaram erros no uso e na dosagem de produtos aplicados para matar outro biotipo da mosca branca, não o identificado pelos exames laboratoriais nas lavouras mogianas. Foi estudado o cultivo do tomate em duas propriedades da Chácara Santo Ângelo e uma do Cocuera. O polo produtor mogiano é um dos grandes distribuidores da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de SP).

Nas chamadas casas de vegetação, espécie de viveiro onde o tomate crescia, os técnicos e estagiários do IB-Apta encontraram as condições ideais para a proliferação da praga, e passaram a propor mudanças nesses locais úmidos, onde o “inimigo” morava.

Além da substituição dos antigos defensivos pelos indicados corretamente para combater as doenças, os pesquisadores propuseram aos produtores soluções para o manejo da terra, com a instalação de micro-túneis.

A técnica veio da Espanha, e é utilizada na Europa para a proteção contras pragas e a geada. O combate se dá com a colocação de uma cobertura flutuante, uma manta feita por um produto semelhante ao popular TNT (tecido não tecido) chamado Agrotextil, que possui dois fabricantes parceiros no experimento, e protege as plantas dos raios ultravioletas e da presença da mosca branca e de outros agentes de doenças.

O estudo prosseguiu durante 2015, no auge da crise hídrica, e favoreceu os produtores mogianos na dura batalha travada por eles. Os técnicos identificaram o desperdício de água, que naquele momento foi racionada para justamente para a agricultura no Alto Tietê.









“Além da redução dos defensivos, a pesquisa contribui para o meio ambiente, com a redução do uso da água, a diminuição da aplicação desses produtos agrícolas, que vão acabar nas nascentes, após as chuvas”, observa o pesquisador.

Ele garante que o controle da mosca branca nas culturas mogianas chegou a 70% durante a experiência, que resultou ainda em legumes mais saudáveis, como exige cada vez mais, o mercado consumidor, de olho na origem do que vai para a mesa e nos níveis de veneno aplicado no controle de pragas.

“Observamos a melhoria da qualidade (textura e sabor) do tomate, que foi o nosso alvo principal”, comemorou Salas, um chileno desde os sete anos morando em São Paulo. Antes da aplicação dos novos conhecimentos, o produto nascia defeitos como manchas e a deformação do fruto, que o desvalorizava comercialmente.

E os custos?

O pesquisador garante que o produtor terá um investimento com a compra das bobinas da manta protetora, dependendo da área produzida, e com a capacitação dos trabalhadores, menor do que o despendido com o manejo tradicional. “A pulverização, por exemplo, será reduzida a apenas uma, mas com a indicação correta para o tipo de dano provocado pela mosca branca”, exemplifica.

A boa notícia para os produtores de Jundiapeba é que a pesquisa será compartilhada com aqueles que tiverem interesse. E os custos poderão ser minimizados, por exemplo, com a compra de material conjunto e a adesão dos fabricantes dos produtos. Nos próximos meses, promete Fernando Salas, deverão começar os encontros com os demais agricultores interessados. Aí, a briga será na conversa: “O agricultor é arredio a mudanças, mas os benefícios, tenho certeza, vão convencê-los”.

Estudo aponta pouca técnica no campo

Durante a pesquisa, chamou a atenção de Fernando Javier Sanhueza Salas, o desconhecimento dos produtores sobre técnicas que podem melhorar a produção rural daquela região de Mogi das Cruzes.

E os culpados são velhos conhecidos. A falta de investimentos reais no setor. Escritórios e casas de agriculturas não têm recebidos os recursos necessários para levar as novas tecnologias para o campo.

“A nossa ideia é que Mogi das Cruzes volte a ser um grande centro de produção, ganhando em escala e na qualidade do produto final”, disse.

A baixa qualificação técnica impressionou Salas. Um caso lembrado por ele: um produtor de abóbora pumkino, usada pelos chefs de cozinha e os cozinheiros mais antenados, não tinha ideia de quanto esse legume é caro nos restaurantes e mercados especializados da Capital.





Para finalizar, ele falou sobre um desejo: “Nós estamos pensando alto, em atingir os cerca de 400, 500 hectares da Chácara Santo Ângelo, com esses conhecimentos novos”.

A pesquisa pleiteia, agora, recursos de fontes como o CNPQ para deixar ainda mais o papel, e se fixar no campo.

Produtor reduz defensivos

Um dos agricultores que franqueou a propriedade para a pesquisa foi o produtor de tomates Adilson Nakahara, que possui um sítio na Estrada de Cocuera, e é parceiro do Sebrae de Mogi das Cruzes. A Regional atende 10 empreendimentos agrícolas, num projeto que visa maximizar o negócio, com a adoção de ferramentas sustentáveis e comerciais, como destaca a agrônoma Ariane Canela.

Para Adilson Nakahara, a pesquisa avança na identificação de uma das pragas que complica a vida do produtor. “O estudo é bom porque consegue saber exatamente onde estão os problemas”.

Na propriedade dele, segundo explica, houve uma redução na aplicação dos defensivos, após as orientações feitas pelos técnicos do IB-Apta.

Nakahara cobra, porém, mais investimentos públicos para adequar o campo, por exemplo, ao defensivo biológico, que é mais caro e será cada vez mais procurado pelo consumidor. “O governo precisava incentivar o agricultor a usar o defensivo biológico, que é mais caro”, comenta.