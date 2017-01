Morte de Teori

Cartas

Infelizmente, num momento difícil que o País atravessa e de grave crise moral no seio das nossas instituições, o dedicado ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da Lava Jato, Teori Zavascki, de 68 anos, faleceu num trágico acidente aéreo, em que a aeronave onde viajava caiu no mar da Paraty (RJ). Os nossos sentimentos aos familiares do ministro, e dos outros ocupantes que também perderam a vida. Mas, uma preocupação fica no ar! Se a aeronave que sofreu este acidente tem modelo dos mais sofisticados e seguros do mundo e sua inspeção tinha validade até 12 de abril deste ano, conforme confirma a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é imprescindível que apuração deste acidente seja feita com o máximo rigor e transparência pelas nossas autoridades! Afinal, Teori Zavascki, como relator de um dos maiores casos de corrupção do universo, a Operação Lava Jato, certamente tinha seus desafetos! Como membros de partidos políticos envolvidos até o pescoço, suspeitos de desviar recursos das nossas estatais.

Ameaças não têm faltado a membros do nosso Judiciário, Ministério Público, etc., neste curso da Lava Jato. O presidente Michel Temer, como constitucionalista que é, não pode retardar a indicação de um novo ministro, de reputação ilibada, para o STF, em substituição ao falecido Zavascki. O País está de luto! Mas, não pode parar…

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com