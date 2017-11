Morte de macaco entre Mogi e Santa Isabel levanta suspeita de febre amarela

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Mogi das Cruzes prossegue nesta terça-feira (7) com o trabalho de distribuição do material e orientação aos moradores que residem no bairro do Taboão, na região de divisa com o município de Santa Isabel, próximo do local onde foi encontrado um macaco morto no último domingo com suspeita de febre amarela.

A equipe de técnicos da CCZ iniciou ontem uma busca pela área para verificar se há outros casos de mortes de bichos, além da distribuição de panfletos para informar sobre como a pessoa deve se proceder ao se deparar com um animal morto ou doente e sobre a importância de acionar a zoonoses o mais rápido possível para identificar se existe realmente a presença do vírus da febre amarela na região e adotar as medidas de prevenção para proteger as pessoas.

De acordo com o veterinário do CCZ de Mogi, Jefferson Renan de Araújo Leite, esta morte serve de alerta para o risco de febre amarela na região. Ele explica que esse tipo de caso já era esperado na área que interliga Santa Isabel, Arujá e Mogi e esclarece que “os bichos não devem ser penalizados pelas pessoas, porque não é o macaco que transmite o vírus”. O transmissor é o mosquito silvestre e o Aedes aegypti também pode ser um agente transmissor.

A Secretaria de Saúde de Santa Isabel já procedeu necrópsia e encaminhou as vísceras retiradas do animal ao Instituto Adolfo Lutz, na Capital. O resultado do exame que apontará a causa da morte do animal deve sair em até 15 dias. O macaco foi encontrado na Estrada Municipal Deputado Estadual Francisco Franco, no Bairro da Cachoeira, em Santa Isabel.