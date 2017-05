Morre ciclista atropelado em Braz Cubas; Motorista fugiu

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil procura pelo condutor de um Astra prata, cuja placa ninguém anotou. Ele é autor de um acidente, na noite do último dia 14, que resultou em ferimentos graves em Douglas de Paula Silva, de 27 anos, na Avenida Julio Simões, em Braz Cubas. Ele cruzava a via com a sua bicicleta pela faixa de pedestre quando foi atingido. Ontem, depois de ficar 11 dias internado no Hospital Luzia de Pinho Melo, ele faleceu, conforme a família dele avisou o delegado Guilherme Cyrino e o investigador Vilela, do 2º Distrito, em Braz Cubas.

Douglas sofreu fraturas nas pernas e na clavícula. “No quarto, ele se recuperava, mas teve problemas e morreu”, lamentou o irmão Adriano, de 23 anos. Informações sobre o motorista ou do Astra podem ser dadas à Polícia Civil pelo telefone 4721-1221.