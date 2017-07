Moralizando

Artigos

Diego Cápua

Está certo. Há críticos e amantes da reforma trabalhista, enquanto outros veem vantagens e desvantagens. Não vamos entrar no mérito da totalidade desta reforma, pois ela ainda não está madura o suficiente para isso, inclusive porque ainda haverá mudanças a serem implementadas por uma possível, senão certa, medida provisória. Aqui queremos falar apenas de um ponto, a moralização do processo. Todos que militam na área trabalhista, sejam pela empresa, sejam pelo empregado, sabem que existem trabalhadores que movem processos com pedidos exagerados.

Não estou aqui querendo dizer que empregado só mente no processo, longe disso. Grande parte das pessoas reclama corretamente, procura advogados competentes, que não criam pedidos, mas apenas buscam o que é verdadeiramente devido. Mas sabemos que há uma parcela de pessoas que abusam, e muito.

Mas por que isso?

Até hoje um empregado entrava com ação na Justiça quase sem riscos. Pedindo a gratuidade da Justiça, mesmo perdendo toda a causa, ou não comparecendo à audiência, o autor do processo nada paga.

Com a alteração da legislação do trabalho, os empregados passarão a ter mais responsabilidade, podendo arcar com os custos gerados, caso seus pedidos não sejam acolhidos (até honorários ao advogado da empresa) e mesmo multados em valores que podem chegar a 10% do que pedirem, caso constatado que o alegado não corresponda à verdade.

Pode parecer que isso seja uma forma de coibir que se entrem com processos. Mas, na verdade, isso coíbe aventuras. Aquele que realmente tiver um direito a reclamar vai continuar a ter o amplo acesso à Justiça. Ao advogado, este, se já não tiver esse cuidado, caberá analisar o caso de forma cuidadosa, avaliando as provas existentes, ou mesmo se utilizando das ferramentas legais para obtê-las, e com isso, entrar com um processo com os pedidos corretos, sem exageros. As empresas, por sua vez, terão que ver que hoje, para elas, um processo sai mais caro, vez que, além do valor que não foi pago durante o período de trabalho, terão que arcar com as custas e honorários do advogado do trabalhador. Tenham ou não defeitos, essas alterações vão, ao menos, moralizar um pouco mais o processo.

Diego Cápua é advogado trabalhista