Moradores pedem mais segurança no entorno do Parque da Cidade

Uma moradora da Rua José Augusto de Moraes, ao lado do Parque da Cidade, conversava com uma amiga, na porta de casa, quando dois homens armados as renderam, duas semanas atrás, por volta das 19 horas. As duas foram obrigadas a deitar no chão. A amiga entregou as chaves da Ecosport, um notebook e celulares. Os ladrões levaram o carro e o deixaram, alguns minutos depois, próximo da Via Perimetral, em Braz Cubas. Nessa semana, um frequentador do Parque teve o veículo furtado do estacionamento, no período da manhã, enquanto utilizada uma das quadras esportivas.

Outros relatos de furtos e roubos fortalecem os pedidos de mais segurança feitos pelos moradores do entorno do equipamento público que acaba de completar seis meses de funcionamento.

No caso dos moradores da Rua José Augusto de Moraes, eles pedem a instalação de um muro para dificultar o acesso de pessoas à via que não tem saída e faz limite com o Parque, além do reforço da segurança feita pela Guarda Municipal. Antes da abertura do espaço, furtos já aconteciam naquele entorno, e nas proximidades da Praça Deputado Paulo Kobayashi, a conhecida Praça do Oito, como diz Priscila Melo Nakao, a moradora que se viu pela primeira vez sob a mira de um revólver. “Os furtos já aconteciam, mas com o Parque, a nossa rua e a região passaram a ficar mais visadas”, acredita.

Para ela, a instalação do Parque da Cidade foi positiva, mas será necessário ampliar a segurança para garantir a tranquilidade dos usuários e dos moradores do entorno. Ela possui familiares que estudam no Colégio Alfabeto, escola de estudantes que foram vítimas de furtos de celulares no primeiro semestre, também naquele entorno.

Moradores e a direção do Parque têm discutido essas e outras questões como o fechamento das extremidades do Parque, com um muro para impedir a circulação de estranhos no local e reduzir os incômodos provocados pelo uso das quadras a partir do final do dia.

Adelia Nakao, que reside há 10 anos no local, reforça a necessidade de murar as extremidades do centro de lazer e esporte. “O muro vai ampliar a segurança tanto de quem frequenta o Parque, quanto dos vizinhos, que estão vendo as pessoas pularem ali, com facilidade”.

A Associação Amigos do Parque da Cidade (AmaParque) tem mantido encontros com diretores do equipamento e cobrado a circulação dos guardas municipais, a instalação de câmeras de monitoramento, além da construção do muro para melhorar o conforto acústico dos vizinhos. Algumas medidas foram tomadas, como a redução do horário do uso das quadras, mas o grupo pleiteia o fechamento por volta das 17 horas.

Na quarta-feira, o furto de um veículo no interior do estacionamento, investigado pela Polícia Civil, voltou a mobilizar os integrantes da AmaParque, que já havia encaminhado um abaixo-assinado com três mil adesões à Prefeitura, solicitando essas melhorias.









Em resposta enviada à redação, a Secretaria Municipal de Segurança afirma que esse foi o primeiro registro de furto de carro no interior do local. Além da presença durante 24 horas de dois guardas municipais, a partir desse registro, a Pasta promete intensificar o monitoramento já neste final de semana.

Ainda de acordo com a Pasta, há uma câmera de monitoramento na Praça Deputado Paulo Kobayashi, em frente ao Parque da Cidade, e um projeto de instalação do serviço na parte interna do equipamento, com a manutenção de outras câmeras. E a Prefeitura busca recursos para executá-lo neste segundo semestre.

Não há previsão sobre o atendimento dos demais pedidos, como a construção de muro e a diminuição do horário de funcionamento das quadras.

Trânsito

Outro questionamento dos moradores da Rua João Augusto Moraes sobre o desrespeito de alguns motoristas que estacionam os carros nas calçadas, impedindo o acesso de caminhões como o de lixo na via, a Secretaria Municipal de Transportes informa que as vistorias serão intensificadas. Além disso, recomenda que as denúncias sobre estacionamento irregular devem ser feitas pelo telefone 0800 77 30 194.