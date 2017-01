Moradores do entorno da Mogi-Bertioga exigem solução para trânsito

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

Moradores de bairros localizados ao longo da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) reclamam do isolamento imposto pelos congestionamentos formados durante os finais de semana mais quentes do ano. Desde o início do verão, sair e voltar para casa passaram a ser atividades estressantes e demoradas. A duplicação da via, discutida há pelo menos 15 anos, é vista como a única saída apontada por deputados ouvidos por O Diário – e também por quem vive o cotidiano da rodovia. Já o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) descarta a realização a obra.

O deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SD) diz que duplicação da Mogi-Bertioga custaria algo em torno de R$ 800 milhões. André do Prado, deputado estadual pelo PR, diz que, a partir deste ano, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) também vai engrossar os pedidos para realização da obra. Já Marcos Damásio, também deputado estadual pelo PR, ressalta que a estrada foi transformada em uma “via acanhada” pela omissão do Governo do Estado.

Os três dizem ser vítimas dos congestionamentos e entendem que a duplicação seria a única solução definitiva para o problema (leia mais nesta página). Moradores de Biritiba Ussu, distrito que se desenvolveu ao longo da Rodovia, se dizem isolados pelos congestionamentos que se formam em quase todo final de semana – em praticamente toda a extensão da via.

A atendente Ester Dias de Mello, de 15 anos, funcionária do restaurante Mineiro da Pamonha, localizado próximo ao km 69 da Rodovia, diz que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) passou por lá no último dia 24 de dezembro, comeu uma pamonha, ouviu as reclamações dos moradores relacionadas ao congestionamento, mas não chegou a comentar sobre obras.

Em nota, o DER diz que, “assim como ocorre em rodovias utilizadas para fins turísticos”, os congestionamentos relatados em trechos da Mogi-Bertioga são registrados principalmente nesta época do ano. O volume diário médio (VDM) em um final de semana de calor chega a 35 mil veículos; já o volume médio anual é de 16.283 mil veículos. O texto segue dizendo que no momento não há projeto para duplicação da via.

Para minimizar os impactos do elevado fluxo de veículos previsto para o período (dezembro e janeiro), o DER realiza a Operação Verão, que segue até o próximo dia 5 de fevereiro.

O principal foco da ação é atender com maior brevidade as interferências causadas por acidentes, veículos com defeito, quedas de barreiras, entre outras ocorrências.

Para cabeleireiro, sair de casa é testar paciência

O cabeleireiro Denis Robson Moraes, de 35 anos, conta que morar em Biritiba Ussu se tornou um teste de paciência aos finais de semana, sobretudo durante o verão. “No inverno, o trânsito do final de semana é intenso, mas não trava como agora”, ressalta. Ele diz que evita sair de casa durante o final de semana e, quando sai, segue por estradas vicinais para fugir da Mogi-Bertioga (SP-98). “Quem conhece os caminhos consegue sair do trânsito pelo meio do mato, mas anda duas vezes mais, leva o dobro do tempo e arrebenta com o carro”, completa. Ele diz que a solução é a duplicação ou a construção de uma nova rodovia que dê acesso a Bertioga.









Outras vias para fugir do trânsito estão malconservadas

O mecânico de manutenção Ronaldo Campos de Oliveira, de 50 anos, morador de Biritiba Ussu, conhece as estradas vicinais que podem ser usadas como alternativa à congestionada Mogi-Bertioga. Mesmo assim, ele prefere chegar e sair de casa pela Rodovia. “Se eu vou pelas estradas, estrago o meu carro, não vale a pena”, avalia.

Ele diz que às sextas-feiras sai de casa para trabalhar em Guarulhos, com meia hora de antecedência por causa do movimento intenso da rodovia. Ele já chegou a levar três horas para retornar do serviço, somente por conta do trecho de 20 quilômetros da Mogi-Bertioga. “Às vezes, o trânsito é tão intenso que a gente fica parado já na Mogi-Dutra”, completa.

Borracheiro prefere as estradas vicinais

O borracheiro Geraldo Moraes Paes, de 63 anos, trabalha à margem da Rodovia Mogi-Bertioga desde 1984. Ele diz que os problemas com congestionamentos são antigos e têm, pelo menos, 15 anos, assim como as promessas de intervenções na via. “Há 15 anos, o trânsito já era complicado. A situação foi piorando a cada verão, até ficar insustentável”, avalia.

Ele diz que não pode sair de casa aos finais de semana. “Se acontece alguma emergência, a gente precisa correr para as estradas vicinais: Estiva ou Nagao. Vai cortando por ruas de terra, até chegar a algum lugar. Se chama o Samu, tem que esperar a ambulância cortar o trânsito”, ressalta.

Gondim diz que Estado deve priorizar duplicação

“Sou totalmente favorável à duplicação da Rodovia Mogi-Bertioga. A obra deveria ser vista como prioridade pelo Governo do Estado para amenizar os problemas que os usuários enfrentam atualmente com os congestionamentos que estão se tornando cada vez mais frequentes. A duplicação deveria ser feita em todo o platô, que vai do trevo de Taiaçupeba até a altura do km 81,5, na região de serra, para acabar com o funil e construir uma pista de apoio. Também poderia ser adotado o mesmo sistema de outras rodovias, como a Imigrantes, com operações subida e descida em períodos de feriados. Entretanto, se duplicada, a estrada provavelmente vai ser pedagiada e administrada por uma concessionária, um assunto que precisará ser avaliado com critério para não prejudicar os moradores dos bairros e distritos servidos pela Mogi-Bertioga”. Luiz Carlos Gondim (SD), deputado estadual.

Prado também defende necessidade de melhoria

“A Rodovia Mogi-Bertioga necessita de melhorias importantes, como a duplicação em todo o trecho, recapeamento completo, adequação da sinalização e restrição da circulação de caminhões nos finais de semana e em feriados prolongados. Além disso, se faz necessária a construção de rotatórias ao longo da via, visando facilitar o acesso dos moradores. Eu utilizo a via constantemente em meus deslocamentos pela região, ou seja, presencio os congestionamentos e estou convencido que a duplicação é uma necessidade premente. Tenho cobrado frequentemente o governo paulista, durante as reuniões que participo com o governador Geraldo Alckmin e secretários de Estado, solicitando que as obras e melhorias sejam realizadas com urgência. Afinal, a Mogi-Bertioga foi construída numa época em que o tráfego de veículos era menor, bem diferente da realidade de hoje”. André do Prado (PR), deputado estadual.

Damasio avalia que obra deverá reduzir acidentes

“A duplicação no trecho de serra aliviaria bastante o fluxo, principalmente nos finais de semana, festas de fim de ano e férias, quando o volume de veículos aumenta bastante. Além disso, a obra tornaria as viagens mais seguras para o usuário, reduzindo o número de acidentes. Estou iniciando uma linha de trabalho que consiste em trazer para a pauta dos órgãos competentes a duplicação da Mogi-Bertioga, uma vez que, hoje, o governo estadual sequer está discutindo a questão. Um dos meus pedidos ao DER é a implantação da operação descida, com a liberação de duas faixas, aos finais de semana, como forma de aliviar imediatamente o impacto do trânsito da rodovia, principalmente dentro da Cidade. Vamos discutir a duplicação, o que dá para fazer agora e queremos saber em quanto tempo teremos resultados. Do jeito que está não pode ficar.”

Marcos Damasio (PR), deputado estadual