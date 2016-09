Moradores de rua

Comentários (0) Cartas Like

Mogi só teve um prefeito que deu cabo da “população em situação de rua”: o Waldemar Costa Filho. Inclusive, em seus quatro mandatos, esta “população” era chamada de mendigos. Agora é que a nomeclatura é outra, para colorir a pílula e se ajustar ao politicamente correto, o que não adianta absolutamente nada. Não sei onde o Waldemar enfiou esse pessoal, sei que ele não ficava com mimimi. Se os três prefeituráveis estão bem intencionados em relação ao assunto, deveriam assumir que os mendigos (em tese) não aceitam ajuda,nem querem submeterem-se às normas dos abrigos. Eles não têm o menor senso crítico e não abrem mão da liberdade de agredir a liberdade dos transeuntes. Se a Prefeitura se toma por assistencialista e chama para si a responsabilidade de cuidar destas pessoas, como disse um dos entrevistados, todas as medidas citadas na matéria “E então, senhor prefeito?”, na ediçãode 04/09 deste jornal são inócuas. Muito fácil é responsabilizar-se pelo problema para terceirizar a solução com a sociedade. Para certas questões, só resta impor a lei. Se ela não existe, deverá ser criada. Não desenho porque não sei desenhar.

Maci Nogueira – Mogi das Cruzes, SP