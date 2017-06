Moradores de Jundiapeba reclamam de problemas no saneamento básico

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A situação do saneamento básico de Jundiapeba é motivo de reclamações por parte de moradores do Distrito, que enfrentam problemas com enchentes, água de chuva empoçada e cheiro ruim. Há também alertas de riscos de doenças, que podem atingir crianças e pessoas em contato com o esgoto a céu aberto.

O problema é bastante visível no centro do Distrito e chamou atenção do biólogo Fernando Alves de Lima Franco, professor de doenças parasitárias, que alerta para as condições de coleta e tratamento de esgoto no local. Ele aponta o problema em várias ruas, como na Adriano Pereira e outras próximas à área reservada às feiras livres, onde também são comercializados alimentos.

Na avaliação dele, os novos conjuntos habitacionais construídos no Distrito podem ter agravado a situação, já que houve aumento populacional considerável. “As áreas próximas desses locais sofrem da mesma carência. Em locais próximos desses prédios é comum ver crianças brincando nas valas de esgoto que correm pelas ruas. A situação é emergencial, já que representa risco de saúde coletiva”, comenta.

O biólogo, doutor em doenças infectocontagiosas parasitárias, que mora atualmente no Chile e vem passar férias nas casas dos pais, em Jundiapeba, alerta ainda que as pessoas estão sujeitas a doenças do tipo giardíase, protozoária, amebíase, hepatite, entre outras.

Os moradores também reclamam dos problemas de enchentes e da falta de um sistema de drenagem para escoamento das águas de chuvas. Um deles é o comerciante José Egberto Viana Lobo, que tem loja na Alameda Santo Ângelo. Ele disse que a situação se complica principalmente em dias de chuva como ontem. “Quando chove esse trecho fica alagado e as pessoas nem conseguem atravessar a rua. Isso sem falar do cheiro. A Prefeitura deveria construir galerias com boca de lobo na rua”, sugere.

O ajudante geral José Calazans conta que sempre há problemas com a rede entupida. Na tarde da última segunda-feira havia caixa de esgoto vazando na calçada. Ele disse que além de causar má impressão, o que mais incomoda é o cheiro ruim. Na opinião dele, o problema, “que já existia, se acentuou com a construção de novos prédios”.

A auxiliar de enfermagem Maria Aparecida Marcelina admite as dificuldades, mas acredita que Jundiapeba “recebeu melhorias e evoluiu muito nos últimos anos”. Essa também é a avaliação da professora Márcia Regina da Cruz. Mas, para ela, não basta fazer obras, “a Prefeitura precisa investir em campanhas de conscientização para que as pessoas ajudem a preservar e deixem de jogar o lixo por todos os lugares, para evitar o entupimento das bocas de lobos”.

O vereador Antônio Lino (PSD), que há muitos anos acompanha os trabalhos realizados no local, garante que atualmente Jundiapeba é um dos distritos que mais evoluiu na questão da infraestrutura e hoje possui quase 85% do esgoto tratado.









Ele lembra ainda que nos últimos 20 anos, a Prefeitura investiu mais de R$ 150 milhões em saneamento básico no Distrito, mas observa que dificilmente o problema de alagamento será resolvido totalmente pelo fato de o local ser muito plano, sem ter para onde a água da chuva escoar. Lino também afirma que o problema poderia ser amenizado se houver mais consciência por parte das pessoas na questão do descarte de lixo e melhor uso da rede.

Prefeitura fala sobre manutenção

A Prefeitura de Mogi informou que a equipe de manutenção de esgoto foi ontem à Jundiapeba vistoriar as ruas Adriano Pereira, Dolores de Aquino e Francisco Soares Marialva e Avenida Altino Arantes, mas constatou que não há problemas na rede e sim de água da chuva empoçada. Diante disso, esclarece que o Departamento de Manutenção do Sistema de Drenagem da Secretaria de Serviços Urbanos foi acionado e enviará equipe ao local hoje para verificação das galerias.

Segundo a Prefeitura, o setor de manutenção de esgoto do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) sempre mantém equipe no Distrito para manutenção da rede, mas alega que, na maioria dos casos, o entupimento ocorre devido ao mau uso da rede de esgoto.

Nos trabalhos de limpeza, de acordo com o Semae, é comum funcionários retirarem resíduos como pedras, madeira, gordura, latas de alumínio, copos e embalagens plásticas, entre outros detritos. Explica ainda que, rotineiramente, o setor de manutenção orienta a população sobre o uso correto da rede para evitar o descarte de materiais sólidos e a ligação de águas pluviais que provocam entupimento. A Prefeitura diz que a água da chuva gera, além de obstrução, sobrecarga no sistema e, consequentemente, vazamentos.

A recomendação da autarquia é para que os cidadãos verifiquem a existência de ligações que despejam a água da chuva no sistema de esgoto. As calhas da casa ou edifício devem conduzir a água para as sarjetas, nas ruas, e não a tubulações internas.