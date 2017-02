Moradores da Perimetral denunciam alto índice de acidentes

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

Os três postes colocados próximos à casa do ajudante de pedreiro Nilton da Silva Lopes, de 44 anos, estão novos. Um deles foi substituído na última quarta-feira, após o motorista de um caminhão perder o controle e invadir a calçada, no Rodeio, em acidente que matou o ajudante geral Flávio Correa Xavier, de 30 anos. Um segundo foi arrancado por um ônibus, também descontrolado; o terceiro, por um automóvel em alta velocidade. Os acidentes viraram rotina na Perimetral, conforme revelam moradores das proximidades da via e comerciantes que convivem às margens dos 20 quilômetros de um dos principais acessos viários de Mogi das Cruzes.

Lopes relata outros quatro acidentes ocorridos recentemente naquele mesmo ponto. Três deles no mês passado. “Um motoqueiro se arrebentou no coqueiro do canteiro central; outro foi passar pela lateral da lombada, beirando a guia, e não viu a curva. No comecinho de janeiro, um rapaz se perdeu na curva e deu PT no carro. Em dezembro, uma moça derrubou outro coqueiro”, relata.

Nesta quinta-feira (9), por volta das 11 horas, enquanto a reportagem de O Diário percorria a Via Perimetral, o auxiliar de produção Thiago Herik dos Santos, de 29 anos, discutia com o motorista do veículo com o qual ele acabara de colidir. “Eu estava acompanhando o fluxo e ele parou, no meio da faixa, para atender ao celular”, conta Thiago. Ninguém se feriu. O motorista do veículo da frente não quis falar com a reportagem.

O frentista Florisvaldo Cruz, de 60 anos, também diz que os acidentes ocorridos na Perimetral são constantes. “A via não é segura, tem muitas curvas fechadas, e o pessoal corre demais”, ressalta. O posto onde ele trabalha é ponto de radar móvel que, segundo ele, não resolve o problema da alta velocidade no trecho. “As pessoas já sabem quando o radar está aqui ou não, então nem se preocupam muito. Se tivesse uma lombada ou um radar fixo, seria bem melhor”, opina.

O acesso da Mogi-Dutra (SP-88) à Perimetral, em direção a Braz Cubas, é outro ponto problemático, desta vez pela má sinalização, conforme denuncia o borracheiro Orlando de Souza Miranda, de 54 anos. “As pessoas descem da Mogi-Dutra e acham que têm a preferencial. Sempre acontece acidente”, diz.

Para tentar minimizar os riscos, o borracheiro pintou a base de um poste de amarelo e escreveu, em preto, a palavra “Pare”. A sinalização, porém, não resistiu à ação do tempo e encontra-se quase apagada. Ele diz que a placa oficial está no lugar errado. “Sempre tem acidente, principalmente no domingo. A gente chega na segunda pra trabalhar e vê vidro, para-choque e pedaço de plástico espalhado por aqui”, explana o borracheiro.

No trecho de Braz Cubas da Perimetral, na Avenida Henrique Perez, o abuso de velocidade é o principal problema. O paisagista Bruno Filho, de 68 anos, diz que o número de acidentes só vai diminuir quando a fiscalização for intensificada.

Ele lembra que a instalação de um radar no cruzamento da Henrique Perez com a Rua Dom Luiz de Souza ajudou a aumentar a segurança na via. Entretanto, o equipamento só fiscaliza os motoristas que seguem em direção à Mogi-Bertioga.









“Deste lado [sentido Braz Cubas] não tem controle. O motorista sai do semáforo da Avenida Japão e acelera para pegar o próximo sinal verde. Chega a passar pelo cruzamento a 100 quilômetros por hora. Muita gente é atropelada por causa disso”, descreve.

Há seis meses, lembra, um veículo oficial da Prefeitura passou em alta velocidade pelo sinal vermelho e colidiu com uma caminhonete carregada de gás e água. “O motorista da Prefeitura estava em alta velocidade e falando no celular. A gente via botijão e galão de água voando para todo lado”, relata.

A reportagem pediu um posicionamento da Prefeitura a respeito da situação da Via Perimetral, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.