Moradores criticam praça construída pela Prefeitura em Jundiapeba

SILVIA CHIMELLO

“Um espaço abandonado e sem graça”. É assim que moradores de Jundiapeba descrevem a praça construída pela Prefeitura de Mogi, na esquina da Avenida Altino Arantes com a Rua Francisco Soares Marialva, para servir como área de convivência entre a comunidade. O espaço está depredado e praticamente sem vegetação.

No local, os brinquedos estão quebrados, os bancos forma arrancados, o bebedouro e a torneira destruídos. Também não tem grama. Algumas poucas mudas pequenas de árvores ainda resistem na praça, além de algumas mesinhas de jogos que foram poupadas. Também funciona Academia de Terceira Idade, instalada em 2013, segundo a Prefeitura e mesinhas de jogos.

“Os únicos que usam a praça de manhã são as pessoas idosas para fazer ginástica. Não tem parquinho e brinquedos para as crianças e nem árvores que possa deixar com um pouco de sombra”, comenta a dona de casa Lidiane da Silva Antunes, mãe de duas crianças pequenas que mora nas proximidades.

Os jovens também criticam o abandono e a falta de opções do espaço, como é o caso de Gabriela Soares, que reclama da falta de opções em Jundiapeba. “Às vezes a gente se encontra aqui para conversar, mas não tem nada para fazer. Nem banco para sentar. O mínimo que a população precisa é de uma área de lazer para poder relaxar”, comenta. A estudante Janaína Alves da Silva descreve: “O lugar está abandonado e sem graça. Não tem praticamente nada, nem mesmo vegetação e área verde, por isso é muito pouco frequentado”, comenta.

No entanto, o comerciante Carlos Henrique Soares, que trabalha bem próximo afirma que o problema é a falta de conscientização dos próprios jovens que não preservam o patrimônio público. “A Praça estava bonita e muito bem montada quando foi entregue para a população, mas o vandalismo é muito grande por parte de pessoas, que em vez de cuidar tem prazer em destruir tudo”, comenta.

O motorista José Gomes Ferreira Neto defende uma “maior fiscalização” para coibir esse tipo de ação. Na opinião dele, a Prefeitura deveria cuidar melhor e impedir a destruição. A ajudante geral Ana Cristina Otonine de Castro também reforça esses argumentos, mas na opinião dela, o melhor seria investir em projetos esportivos, cultura, e ocupação para esses jovens que não trabalham e nem tem opções e oportunidades no mercado de trabalho”.

Sobre a Praça em Jundiapeba, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que desde a semana passada as equipes da Administração Regional de Jundiapeba estão atuando naquela região, com trabalhos de varrição, raspagem e limpeza geral. Os trabalhos, segundo a Pasta, vão ser realizados também na praça e a previsão é que os serviços sejam encerrados amanhã.

Quanto a uma possível revitalização do espaço, a Prefeitura informa que vai solicitar uma vistoria no local, para averiguar a situação e o que pode ser feito. Como há uma Academia da Terceira Idade (ATI) no local, o encaminhamento do serviço dever ser realizado numa parceria entre as secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Serviços Urbanos.