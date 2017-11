Moradora denuncia desrespeito de motoristas nas ruas de Braz Cubas

Cidades

LARISSA RODRIGUES

Há quase um mês, uma matéria de O Diário chamou a atenção para os perigos das ruas íngremes de Mogi das Cruzes. Entre os alertas estava o excesso de velocidade nestas vias. O problema, entretanto, ainda pode ser encontrado em outros locais da Cidade, como é o caso das ladeiras que vão em direção à Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Braz Cubas. Se a subida obriga que os motoristas estejam devagar, na descida a cautela nem sempre existe.

Uma moradora da Rua Tenente Galdino Pinheiro Franco que não quis se identificar, contou que nesta via os veículos costumam passar realmente rápido. “Realmente correm muito por aqui, ainda bem que não são todos, mas muitos deles andam com muita pressa e é perigoso. Esses dias mesmo quase bateram na minha filha quando ela estava descendo do carro, ainda bem que ela viu e esperou para sair”, contou.

Com a alta velocidade, os cruzamentos acabam também ficando perigosos, como é o caso da esquina entre as ruas Doutor Deodato Wertheimer e Júlio Aragão. A moradora afirma que seria importante a implantação de um semáforo ali. “Para atravessar é muito difícil, precisamos ficar um bom tempo ali esperando que pare de passar carro ou que algum motorista nos deixe atravessar”, reclamou.

Outro pedido fica por conta da implantação do sistema de Zona Azul na Rua Francisco Afonso de Melo, onde muitos proprietários acabam estacionando os carros e os deixando por lá o dia inteiro, quando viajam de trem para São Paulo.

A Secretaria Municipal de Transportes informou que vem acompanhando e adotando medidas para a melhoria da mobilidade urbana em Braz Cubas, inclusive com um contato permanente com grupo de moradores do Distrito. Entre as ações já adotadas recentemente está a construção de um novo retorno na Rua Guttermann, que ofereceu mais segurança para os caminhões que buscam acessar a Via Perimetral no sentido da Rodovia Mogi-Dutra.

Ele afirmou ainda que as sugestões apresentadas serão analisadas pela equipe técnica da Pasta para verificar as medidas que podem ser adotadas levando em conta a mobilidade urbana e a segurança viária da região.