Moradora de Itaquaquecetuba reclama de demora para consulta

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Doralice Oliveira Azevedo, de 44 anos, é moradora de Itaquaquecetuba, cidade administrada pelo médico Mamoru Nakashima (PSDB). Ela espera há três anos por uma consulta com o ginecologista. Quando vai à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Monte Belo, próximo à sua casa, é informada que as vagas existentes são destinadas às gestantes. Além disso, há seis meses, aguarda ser chamada para realizar uma endoscopia, exame essencial para o tratamento da tireoide. No último dia 27, ela se atrasou 15 minutos para a consulta com o clínico geral, quando conseguiria um encaminhamento para o endocrinologista, para então conseguir novos medicamentos para o tratamento da doença. Até esta terça-feira, quando ainda não tinha qualquer resposta sobre estes agendamentos, ela resolveu procurou a reportagem de O Diário.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a consulta com o clínico geral já foi remarcada para a paciente Doralice. “A administração lamenta o fato de a paciente ter se atrasado e por uma falha de comunicação por parte de uma das novas atendentes da UBS Monte Belo, que ela tenha perdido o atendimento no último dia 27 de junho, uma vez que o médico se encontrava na unidade de saúde. Com a consulta reagendada, a paciente poderá fazer a troca de receita para adquirir seus medicamentos da tireoide e fazer o pedido de encaminhamento para o endocrinologista. Também já está agendada a consulta com o ginecologista”, trouxe a nota enviada a O Diário.

Sobre o pedido para realização de endoscopia, a Secretaria Municipal de Saúde destacou que o requerimento do exame foi feito para a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde (CROSS) há seis meses e já foi solicitou mais agilidade ao Estado em relação ao pedido.