Morador tem medo de casa ceder após obra da Prefeitura

Comerciante,Júnior Gonçalves Barbosa, de 33 anos, gasta boa parte dos seus dias a observar se a casa e a loja dele, que ficam num imóvel na Avenida Alexandrina de Paula, em Braz Cubas, correm o risco de ceder por causa de obras num córrego próximo. Parte do piso já apresentou problema e buracos surgiram no quintal. “A Prefeitura não concluiu as obras no córrego e agora a minha casa também corre riscos”, afirmou.

Não é a primeira vez que Barbosa vem a O Diário para falar sobre a situação do seu imóvel. “A Prefeitura começou há alguns meses as obras de recuperação e melhoria do córrego (afluente do Canudos), mas não terminou. Deve ter feito cerca de 40% do serviço. Perguntei quando terminariam e os homens que estavam tocando a obra disseram que não há previsão porque o orçamento está apertado. Ingressei com um processo na Justiça porque a minha casa foi afetada. Fiz um orçamento e os reparos devem custar cerca de R$ 54 mil. Ainda não sei o que fazer. A casa está numa condição difícil e a proximidade também”, argumentou.





A reportagem questionou a Prefeitura, que respondeu por meio da Coordenadoria de Comunicação Social. “A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que já finalizou os serviços de recuperação do muro de arrimo existente ao lado do imóvel e que havia sido prejudicado por fortes chuvas do início do ano. Além disso, realiza, rotineiramente, a manutenção e limpeza do córrego, que é um afluente do Córrego dos Canudos”, trouxe o texto. (L.M.)