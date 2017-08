Morador denuncia venda e uso de drogas na linha férrea

QUADRO DESTAQUE

Um morador do Condomínio Flex Mogi procurou O Diário para denunciar a venda e uso de entorpecentes e a desordem no trecho da linha do trem ao lado da Rua Professor Álvaro Pavan, no Centro Cívico. Segundo ele, os usuários e traficantes estouraram parte do gradil para acessar o terreno pertencente à MRS Logística. No local, ainda foi construída uma espécie de toca, num trecho entre o muro e a linha férrea. “Alguns deles levam cobertores e chegam a dormir lá. Tem dias que o trem de carga precisa dar aquela buzinada forte para espantar eles de lá”, disse o reclamante, que preferiu não se identificar por medo de represália.

Ele afirma ainda que chegou a ligar no telefone 190 da Polícia Militar para fazer denúncias, mas ninguém foi ao local. “Há dias que tem umas 15 pessoas. Elas levam instrumentos e fazem um pagode de madrugada. Fico triste em ver que até estudantes de escolas particulares, uniformizados, que vão lá para usar drogas”, conta.

A MRS informou que as questões de segurança pública são uma preocupação frequente tanto para a empresa quanto para as comunidades vizinhas à ferrovia. “No entanto, a ação direta só pode ser exercida pelas autoridades públicas de segurança. A MRS não tem, por questões éticas, legais e técnicas, poder de polícia, mas em casos críticos, o setor de Segurança Patrimonial da companhia aciona imediatamente as autoridades responsáveis”, trouxe a nota enviada a O Diário.

A Polícia Militar esclareceu que a denúncia foi verificada por uma equipe que constatou que o local é frequentado por moradores de rua, porém, na vistoria, nada de ilícito foi detectado no local. “As rondas continuaram para prevenção a fim de evitar crimes no local”, garante a PM.