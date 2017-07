Monumentos e placas de Mogi são roubados e vandalizados

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Marcos que representam parte da história e do progresso de Mogi das Cruzes enfrentam constantes atos de vandalismo. Em alguns deles, as placas, algumas delas de bronze, que trazem detalhes da representatividade da obra, foram furtadas. Os ladrões subtraem as peças, com valor comercial no mercado ilegal, que podem chegar a R$ 150,00, em média. Os monumentos estão repletos de pichações – várias com referências ao uso de entorpecentes – e sujos. A falta de manutenção evidencia a despreocupação com a parte histórica e a perda da identidade popular com a cidade, analisa o historiador e professor universitário Mário Sérgio de Moraes.

Os monumentos têm simbolismo na história local. Os visitados pela reportagem de O Diário neste início de semana, em específico, tratam da conclusão e revitalização de ligações viárias muito importantes para o município como o marco zero da Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), no Itapeti, o Monumento à Bica, no km 82, da Mogi-Bertioga (que faz uma referência à conexão entre as duas cidades) e o da Estrada do Taboão, no acesso à Estrada do Beija-Flor.

Os dois primeiros estão em vias sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Na SP-88 está o marco com situação mais preocupante. Os sinais de vandalismo são evidentes, com diversas pichações, algumas delas com referência ao uso de drogas como a maconha (pela inscrição 4:20), placa quebrada e sujeira, muita sujeira. O lugar é usado como banheiro público e há fezes e forte cheiro de urina. Alguns grupos de religiões de matrizes africanas usam o ponto como local de oferenda de trabalhos. Isso acaba por contribuir com a impressão de abandono, já que os resquícios de velas, as garrafas velhas de bebida e a farofa empregadas nos rituais se espalham.

O trecho tem o marco zero, que representa o “ponto inicial” da rodovia que liga Mogi a uma das principais estradas federais, na cidade vizinha de Arujá, e um monumento em referência às obras de duplicação e melhorias da SP-88, finalizadas em meados de 2005 pelo Governo do Estado.

Na SP-98, o Monumento à Bica passou por pintura recente e recebeu no mês passado uma placa com os nomes dos 17 estudantes mortos num acidente de ônibus que transportava universitários de universidades de Mogi das Cruzes para São Sebastião, no litoral norte paulista, em 8 de junho de 2016. Outro problema evidente por lá é a sujeira. Trabalhos religiosos são montados lá com frequência. A reportagem encontrou um frango depenado, muito debilitado, mas ainda com vida, num canto.

No Taboão, o marco que representa as melhorias feitas na estrada do distrito, vital para o escoamento do núcleo industrial local, é de responsabilidade municipal e está abandonado. No local havia uma placa com detalhes das obras realizadas, pelo DER, em 2010.

Na represa do Rio Jundiaí, em Taiaçupeba, a água, que outrora estava escassa na temporada de crise hídrica em São Paulo, desta vez encobre o monumento local. Ela também esconde parte das pichações já feitas no lugar.

Para o professor Mário Sérgio de Moraes, os monumentos têm papel fundamental na preservação da história e a falta de proteção resulta numa perda sem precedentes nos significados dos espaços públicos.









“Todo povo tem sua identidade e sua estima. Os monumentos são referências da nossa história. No caso das estradas simbolizam o avanço e o progresso econômico, mas devemos lembrar de outros como, por exemplo, o dos Pracinhas (referência a soldados veteranos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, na passagem subterrânea). Na medida em que a gente não tem a preservação adequada, perde-se a alma do que aquilo representa. É como se houvesse um espelho e ele estivesse com o vidro estilhaçado. Perde o sentido”, comentou.

O outro lado

Procurados por O Diário para comentar sobre a situação dos monumentos em estradas de Mogi das Cruzes, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP) e a Prefeitura se manifestaram.

“O DER informa que nesta semana equipes serão enviadas aos locais mencionados pela reportagem para que os serviços necessários sejam realizados. É importante ressaltar que o DER realiza periodicamente a manutenção e limpeza destes locais. No entanto, atos de vandalismo são registrados costumeiramente. Quando há pichações, o DER providencia a pintura e limpeza. Cabe destacar aqui a importância na conscientização da população pelo zelo de bens públicos”, trouxe nota encaminhada à redação.

A Prefeitura também prometeu ação. “A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que faz a manutenção de monumentos instalados em espaços públicos sempre que solicitada. Os trabalhos executados em geral compreendem a limpeza dos mesmos, visando a conservação das estruturas. Neste caso, o objeto subtraído era a placa com as informações a respeito das obras da recuperação da Estrada do Taboão, que foram executadas pelo DER no ano de 2010. Equipes da Prefeitura farão uma vistoria no local, para averiguar a situação e definir as providências que podem ser tomadas”, concluiu.