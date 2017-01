Moji ou Mogi?

Chico Ornellas, Cronicas

Quem foi aluno da professora Maria Nair de Castilho, nas aulas de Português do Instituto de Educação Dr. Washington Luís, em Mogi, por certo ainda hoje se lembra da pessoa elegante, rígida e competente que era. O jornalista Emir Nogueira, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e competente profissional dos velhos tempos da Folha de S. Paulo, conheceu pouco Mogi. Mas conhecia tudo sobre a língua portuguesa.

Pois na segunda metade da década de 1960 eu mantinha, neste jornal, uma coluna sob o título “Pelo SIM e pelo NÃO”. Nela, procurava colocar em debate temas controversos. Para a edição de 1º de setembro de 1967 pedi a Maria Nair e a Emir que colocassem suas razões para a grafia Mogi ou Moji. Na Cidade, o uso comum era – e ainda é – o G; enquanto o jornal Folha de S. Paulo optava pelo J.

Maria Nair enviou-me colaboração que havia prestado a um livro sobre a história de Mogi, editado em 1958; Emir teve a gentileza de publicar artigo no seu jornal, pedindo-me que o transcrevesse.

A reprodução da coluna vale ainda hoje.

A grafia da palavra MOGI foi sempre alvo de polêmicas. Isto que aqui vai, na palavra de uma professora das mais conceituadas e na de um jornalista, também professor, nada mais é que uma simples colaboração no sentido de se elucidar o assunto.

Eles dizem se a grafia MOJI é correta.

O NÃO DA PROFESSORA – Maria Nair de Castilho já ocupou a cátedra de Português do Instituto de Educação Dr. Washington Luís.

Em guarani não existia a palatal que representamos por j ou por g, antes de e, i. Esta palatal era substituída por y. Os missionários espanhóis, Antonio Ruiz de Montoya, Guasch, Saguier, trataram do guarani e nas obras destes autores não se encontra o símbolo j. Foi Teodoro Sampaio que em seu livro ‘O Tupi na Geografia Nacional’, assim se expressou: No alfabeto tupi não há mais que dezenove letras não existindo f, l, z nem v. Diz ainda que o g, quando houver de ser áspero antes de e, i, y é mister fazê-lo seguir de h, escrevendo gh, donde se deduz que o e quando é simples palatal, antes de e, i, não levará h.

Este é o caso que ora tratamos: Mogi ou Mogy.

Von Martius, outro estudioso do Tupi, na obra ‘Glossaria Linguarium Brasiliensium’, sempre empregou g e não j: Mogi, jiboia etc.

Poderíamos, para finalizar, citar a opinião de dois eminentes catedráticos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.

O professor Plínio Ayrosa, publicando ‘Os nomes das partes do Corpo Humano pela Língua do Brasil’, de Pero Castilho, grafou: gica, giba, ipíg…

O professor Francisco da Silveira Bueno, no seu livro ‘Questões de Português’, página 291, defende com erudição a grafia Mogi e, depois de citar inúmeras autoridades, algumas das quais já aqui mencionadas, termina dizendo que existe a grafia g quando palatal. Os que trataram do guarani lhe deram valor de y. A tradição é numerosa e constante. Não há, portanto, razão intrínseca, isto é, de fonética, nem extrínseca, isto é, de uso tradicional, para que se substitua, de modo absoluto, o g pelo j. Acha o referido professor que temos fundamento para defender a continuidade desta tradição, grafando Mogi e não Moji.”

(De ‘ Histórias da História de Mogi das Cruzes – Mello Freire – 1958).

O SIM DO JORNALISTA – Emir M. Nogueira, professor de Português, editorialista e assessor da diretoria da Folha de São Paulo.

“O ponto de partida de toda a confusão é um Vocabulário Onomástico (isto é, de nomes próprios), que a Academia Brasileira de Letras prometeu e não organizou. A ortografia oficial do Brasil (comumente chamada ortografia de 1943) foi definida pela ABL, que em agosto desse ano publicou o seu ‘Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa’ contendo: a) o formulário ortográfico (as instruções gerais); b) o vocabulário comum; c) o registro de abreviaturas. Na introdução da obra, expressamente se promete: O Vocabulário Onomástico será publicado separadamente, depois de aprovado por decreto especial.

Há nas instruções da Academia uma parte relacionada com a grafia dos nomes próprios. Diz-se, por exemplo, no item 39: os nomes próprios personativos, locativos e de qualquer natureza, sendo portugueses ou aportuguesados, ESTÃO SUJEITOS ÀS MESMAS REGRAS ESTABELECIDADES PARA OS NOMES COMUNS.

Ora, uma dessas regras foi a aceitação das recomendações da Conferência Internacional de Geografia, reunida em 1926, no Rio de Janeiro, sobre a grafia dos nomes indígenas. Como se sabe, os nossos índios não tinham língua escrita e por causa disso sempre houve grande confusão a respeito da grafia correta das palavras que nos deixaram. A citada conferência, estudando o assunto, fez, resumidamente, as seguintes recomendações (encampadas, como se disse, pela ABL): a) escrever i em lugar de y, nos nomes de origem tupi-guarani (jaci e não jacy); b) j em lugar de g (pajé e não Page); c) x em lugar de ch (xavante e não chavante); d) ç e não SS (suçuarana e não suçuarana).

Em resumo, tanto faz Piraçununga como Pirassununga. Quem grafar da primeira maneira estará rigorosamente de acordo com o Vocabulário (‘os nomes próprios estão sujeitos às mesas regras estabelecidas para os nomes comuns’). Quem usar Pirassununga, estará considerando que essa grafia já está consagrada pelo consenso diuturno dos brasileiros. Mas no derivado não há salvação: tem de ser piraçununguense mesmo.

O mesmo em relação Às diversas Mojis paulistas: a grafia Mogi pode justificar-se pela tradição histórica secular, mas os moradores das cidades ou da zona serão sempre mojianos (única grafia, aliás, registradas no Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, geralmente usado como fonte de consulta ortográfica, por ter-se esgotado há muito o Vocabulário oficial.

(Da Folha de S. Paulo, 24 de agosto de 1967).









CARTA A UM AMIGO

A igreja que virou pub

RENATO – Renato de Lima Junior é advogado mogiano, graduado pela Universidade Braz Cubas. Desenvolveu sua carreira na região de Campinas, mas nunca perdeu o contato com suas raízes.

Prezado Chico

Conheci a Igreja do Rosário apenas por fotografias. Não me recordo dela e tenho certeza de que nunca fui lá. E olha que nasci na Rua Senador Dantas, não muito longe do local em que a igreja se situava. Mas isso foi em 1963 e quando ela foi demolida, por volta de 1968, eu estava com cinco anos. Então, não irei me lembrar de nada mesmo.

No entanto, de longa data acompanho o inconformismo de alguns de meus conterrâneos que até hoje relutam em aceitar a decisão do bispo em ter vendido o templo, para que ali se instalasse um hotel. Parece, na opinião dessas pessoas, que o gesto beirou a heresia. É que eles não sabem o que acontece em Londres.

Ah, Londres… minha amada. Nesta vida nasci em Mogi das Cruzes, mas tenho certeza de que, em alguma outra vida, devo ter chegado ao mundo naquela metrópole.

Em 2006 tirei um período sabático e fiquei seis meses lá. Morava na parte norte da cidade, em um Bairro chamado Crouch End e estudava em um bairro vizinho, Highgate, onde há um cemitério famoso, no qual repousam os despojos de várias celebridades, dentre elas Karl Marx. A escola ficava próxima a Archway Road, rua na qual se situava a casa em que nasceu Rod Stewart, cantor que as pessoas insistem em pensar que é escocês, mas é um engano, porque ele é bem londrino. O pai dele era escocês.

Pois bem, mais ao norte de onde eu estudava há um Bairro chamado Muswell Hill, onde na rua principal, a Broadway (todos os bairros em Londres têm uma Broadway) havia o meu pub favorito, o “Church Pub”. Church de igreja. Isso mesmo. Uma antiga igreja, local espiritual que, sem qualquer cerimônia, virou um lugar bem mundano, na mesma construção que um dia serviu ao culto. Voltei lá no final de 2012, na época em que minha filha e o meu filho faziam intercâmbio no mesmo colégio em que eu havia estudado. E retornei novamente no início de 2015. Em todas essas ocasiões o cartaz da “Guiness” ocupava o mesmo local em que outrora devia haver um crucifixo.

Mas isso não é nada. Por esses dias eu vi no “Londonist”, um site sobre as coisas da cidade e do qual sou seguidor, a história de uma igreja que virou um clube, onde a nave principal é hoje ocupada por uma piscina e o local em que havia os confessionários, pasme, foi transformado em uma sauna. Isso porque os ingleses gostam muito de saunas e banhos públicos, desde a época em que a cidade era Romana e havia os “baths”, há mais de 1.500 anos.

Veja que o pessoal lá vai do sagrado ao profano bem rápido. E não deixam de dormir à noite por causa disso. E aí em Mogi das Cruzes ainda tem gente que se preocupa com uma igreja que virou hotel. Não sabem de nada.

Grande abraço.

Renato









QUEM É

O MELHOR DE MOGI

As obras do escultor mogiano Lúcio Bittencourt que pipocam pela Cidade, numa homenagem à cidadania e ao respeito à vida em coletividade.

O PIOR DE MOGI

As caçambas de entulho estacionadas ao deus dará em várias ruas da Cidade. Já provocaram muitos acidentes, nunca estão sinalizadas como deveriam. E ninguém faz nada!

SER MOGIANO É…

… ler proclama de casamento publicado nas edições de sábado do Diário de Mogi.