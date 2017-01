Mogi/Helbor terá dois jogos fora de casa

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor terá duas partidas fora de casa nesta semana, válidas pela 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). A primeira será com a Liga Sorocabana, no Ginásio Gualberto Moreira, às 20 horas desta quarta-feira (25), em Sorocaba. A segunda será diante do Paulistano, no Ginásio Antônio Prado Júnior, às 19h30 desta sexta-feira, na Capital. O Mogi iniciou a última rodada na oitava posição. Mas se recuperou no nacional ao derrotar o Vitória, por 75 a 72 (53 a 32 no primeiro tempo), no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no último domingo. Os mogianos iniciaram em busca da reabilitação, após derrotas seguidas frente a Flamengo e Macaé.

O primeiro duelo do Mogi nesta semana será com um time que ocupa a parte de baixo da tabela – os sorocabanos estão na 13ª posição, com quatro vitórias em 14 partidas (28,6% de aproveitamento.

Já o segundo pega será um confronto direto pela quarta colocação, hoje ocupada pelo Vasco, com oito vitórias em 14 confrontos (57,1% de aproveitamento), e que ainda conta com os mogianos, Pinheiros, Paulistano e Bauru – separados por critérios técnicos.

O pega com o Vitória encerrou a série de cinco jogos seguido do Mogi em casa. No balanço final, foram três vitórias (Bauru, Franca e Vitória) e duas derrotas (Flamengo e Macaé). A equipe volta a jogar no Municipal contra o Caxias, dia 2 de fevereiro.

Garotada

A Clínica de Basquete do Mogi/Helbor completou uma semana no último sábado, com 450 crianças inscritas no projeto. Do número total de inscrições recebidas, mais de 60% são de crianças novas, ou seja, que não participaram da edição anterior.

As aulas estão sendo realizadas em uma quadra própria, totalmente coberta e fechada, no estacionamento do ComVem Patteo, no Mogilar. As atividades são voltadas para meninos e meninas, de cinco a 16 anos, e acontecerão até o dia 5 de fevereiro.