Mogi/Helbor sofre segunda derrota seguida

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor foi superado pelo Campo Mourão, por 95 a 94 (47 a 47 no primeiro tempo), na noite desta sexta-feira (6), no Ginásio Belin Carolo, no Paraná. Com o resultado, o time mogiano caiu do terceiro para o quarto lugar, com 55,5% de aproveitamento – cinco vitórias em nove jogos. O rival subiu da 9ª para a 5ª colocação. O duelo era considerado “perigoso”, já que o time paranaense vinha de vitórias sobre Brasília e Pinheiros fora de casa. Os mogianos buscavam a reabilitação.

A equipe do técnico Guerrinha fechou uma série de quatro jogos seguidos fora de casa. No total foram três derrotas (Brasília, Pinheiros e Campos Mourão) e uma vitória (Minas).

Agora o Mogi inicia uma série de cinco partidas em casa. A primeira será contra o Bauru, às 19h30, desta terça-feira. Depois os mogianos pegam Franca, Flamengo, Macaé e Vitória.