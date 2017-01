Mogi/Helbor retoma treinos para se reabilitar no Paraná

Esportes

De olho na sequência ideal, o Mogi/Helbor volta à quadra para encarar o Campo Mourão, no Paraná, no reinício da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB) e já em busca da reabilitação. O duelo será às 20h15 desta sexta-feira, no Ginásio Belin Carolo, na cidade parananense. O grupo do técnico Jorge Guerra, o Guerrinha, fechou 2015 com revés frente ao Pinheiros, por 74 a 67, no último dia 21. No mesmo local, mas dois dias antes, o grupo paranaense bateu o Pinheiros, por 78 a 76. Os times estão na zona de classificação para a segunda fase do campeonato, mas separados por seis posições. Os mogianos estão na terceira colocação, com cinco vitórias em oito partidas (62,5% de aproveitamento), enquanto o adversário da Região Sul do Brasil ocupa o 9º lugar, com seis vitórias em 11 confrontos (54,6% de aproveitamento).

O duelo desta sexta-feira marcara o último de uma série de quatro jogos seguidos fora de casa pelo Mogi no fim de 2015 no NBB. O pega no Paraná será a chance para o time igualar a sequência. Até agora os mogianos estão com duas derrotas (Brasília e Pinheiros) e uma vitória (Minas). “Vamos reiniciar a temporada para um janeiro importantíssimo para a gente se manter no G4”, destacou Guerrinha, ontem.

Por outro lado, o Mogi começará uma sequência de cinco partidas, a partir do próximo dia 10, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, quando terá pela frente os times do Bauru, Franca, Flamengo, Macaé e Vitória. Uma enorme oportunidade para dar uma arrancada na tabela de classificação.









O time mogiano voltou aos treinos ontem, após um período de descanso por conta dos feriados do final do ano. Foram 11 dias de folga. Os jogadores Tyrone e Fernando Calvi foram liberados pela diretoria e retornam hoje. (Gerson Lourenço)