Mogi/Helbor mantém Guerrinha e Shamell

Esportes

GERSON LOURENÇO

Após o anúncio da renovação do patrocínio master com a Helbor, na semana passada, os dirigentes do Mogi renovaram os contratos do técnico Jorge guerra, o Guerrinha, e do ala norte-americano Shamell Stallworth, que irá para o seu quarto ano na Região do Alto Tietê. O anúncio foi efetuado em sala do Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, na tarde de ontem. Dos demais jogadores do atual elenco, devem permanecer Larry, Tyrone e Filipin. Caio Torres, que sofreu na temporada por conta de lesões, tem sua situação bem encaminhada para seguir na Cidade. O treinador já adiantou ontem que o armador Elinho e o pivô Gerson não terão os vínculos renovados. Até o final desta semana, a equipe deve fechar com outros nomes.

Praticamente, a direção do Mogi/Helbor vai manter a base do elenco desta temporada e vai procurar nomes para substituir Elinho e Gerson para tentar novos títulos do Campeonato Paulista e da Sul-Americana, além de melhorar a atual sexta colocação na 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9).

Durante a coletiva, Guerrinha disse que já está adaptado com a Cidade. “Colaborei com o projeto nesta temporada e gostaria de colaborar muito mais ainda fora da quadra, com o projeto social. Acho que tem muita coisa ainda para trabalhar”, assinalou o treinador.

Os atletas e a comissão técnica do time participaram do programa Bairro Feliz, da Prefeitura, no Cempre Professora Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, no distrito de Jundiapeba, e ensinaram um pouco de basquete para as crianças, no último sábado. Além da míni clínica ministrada para as crianças do bairro, o grupo também assistiu à apresentação da Orquestra Sinfônica Mirim, tirou muitas fotos e deu autógrafos.

Decisão

A definição do segundo finalista do NBB9 será hoje. Bauru e Pinheiros se enfrentam, às 19h30, no Ginásio Panela de Pressão, no quinto e decisivo duelo da semifinal. No último sábado, na Capital, os bauruenses empataram a série ao bater o rival, por 76 a 72, e ficaram vivos na briga por um lugar na decisão contra o Paulistano.