Mogi/Helbor encerra ano com derrota

Esportes

O Mogi/Helbor perdeu para o Pinheiros por 74 a 67 em seu último jogo do ano. A partida aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), em São Paulo, sob o comando do assistente técnico, Danilo Padovani, já que o técnico Guerrinha teve de viajar para Franca devido a problemas de saúde da mãe. Até o intervalo o jogo parecia ganho pelos donos da casa, que estavam com 24 pontos de frente, mas no terceiro quarto a equipe voltou com tudo e encostou no placar, dando esperanças de que a partida tomaria outro rumo.

No último período, porém, os mogianos não conseguiram segurar o Pinheiros, que voltaram a abrir vantagem. Com o resultado, o time soma cinco vitórias em oito jogos no NBB 9, com 62,5% de aproveitamento na competição nacional, e cai para a quarta posição na tabela. O grupo agora está de férias e retorna às atividades no dia 2 de janeiro.









O cestinha do jogo foi o ala Shamell Stallworth, com 21 pontos. O ala-pivô Tyrone Curnell também foi um dos destaques com um duplo-duplo de 10 pontos e 12 rebotes, além do ala Jimmy Dreher, com 10 pontos. Pelo Pinheiros, o maior pontuador foi Bennet, com 16 pontos.

“A ideia foi passada, o Guerrinha deixou bem claro que ele estava com problemas mas o time precisava se manter focado, até porque com os resultados passados nós estávamos na segunda posição, brigando diretamente com o Flamengo a vaga pela primeira colocação. Nós não fizemos um bom primeiro tempo, não marcamos e tomamos 48 pontos. Conversamos no vestiário e mudamos a atitude. Corremos atrás, buscamos, tiramos a diferença e foi mérito nosso. Mas faltou no final um pouco de perna, de leitura para tentar passar na frente. Agora o descanso será fundamental para a equipe. Eles estão precisando disso, não só física, como mentalmente. Será importante para cada um se reenergizar com a família”, salientou Padovani.

O Pinheiros já começou o jogo impondo seu ritmo e nos dois primeiros quartos abriu boa vantagem sobre o Mogi, fechando em 48 a 24 (25 a 11 no primeiro quarto e 23 a 13 no segundo quarto). Na volta do intervalo, porém, o time voltou com gás total e dominou o time da casa, fazendo 8 a 23 no terceiro quarto e descontando uma boa diferença no marcador. No último período, a situação ficou mais equilibrada e, embora os mogianos tenham pontuado mais (18 a 20), com a vantagem adquirida pelo Pinheiros a vitória não veio para Mogi das Cruzes.

Os atletas do Mogi /Helbor se reapresentam no dia 2 de janeiro e no dia 6 enfrentam o Campo Mourão fora de casa. Depois, os mogianos terão uma sequência forte, mas no Ginásio Hugo Ramos. Os adversários serão Bauru (dia 10), Franca (dia 12), Flamengo (dia 17), Macaé (dia 19) e Vitória (dia 22). Nos dias 25 e 27 de janeiro a equipe joga novamente fora, contra Liga Sorocabana e Paulistano, respectivamente.