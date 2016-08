Mogi/Helbor derrota o Pinheiros

Comentários (0) Esportes Like

Em jogo muito equilibrado, o Mogi/Helbor foi melhor no terceiro quarto e obteve a sua 10ª vitória seguida no Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016. O time de Guerrinha venceu o Pinheiros por 80 a 75 (37 a 37 no primeiro tempo) e continua invicto na competição, após o confronto realizado na tarde de ontem no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. Com a vitória, os mogianos deram mais um passo para confirmar a posição ao final das noves rodadas do returno, para ter a vantagem de decidir o playoff em seus domínios, diante dos torcedores.

Nas parciais de ontem, cada time venceu um quarto no primeiro tempo, Na segunda etapa, o Mogi venceu o terceiro péríodo, por 20 a 15. Os times fecharam o jogo iguais, 23 pontos para cada lado.

Agora o Mogi vai completar a série de três jogos consecutivos em casa. Na próxima quinta-feira às 17 horas, feriado do aniversário da Cidade, o rival será o XV de Piracicaba. E no próximo sábado, às 19 horas, o elenco do técnico Guerinha recebe o Osasco.