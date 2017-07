Mogi/Helbor começa preparação física

Esportes

Os norte-americanos Shamell, Tyron e Larry Taylor devem voltar aos treinos do Mogi/Helbor somente na próxima semana. E o pivô Wesley Sena, o mais novo reforço do time, ainda não tem data para ser apresentado pelos dirigentes. Eles são as únicas baixas do elenco que começou a preparação física para a temporada 2017/2018, na manhã da última segunda-feira, em atividades realizadas no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. Um dia depois foi a vez do pivô Caio Torres se apresentar à comissão técnica para o novo ciclo, que terá início em agosto com o Campeonato Estadual.

Ainda sem o técnico Guerrinha, iniciaram os treinamentos o ala Filipin, e jogadores da base como Jimmy Dreher, Vithor Lersch, Fabricio Russo, Guilherme Lessa, além de dois reforços para a temporada, Rafa Moreira e Patrick Carioca.

A última partida oficial do time mogiano foi no dia 6 de maio, na derrota frente ao Vitória, por 95 a 85, no Ginásio Municipal, na etapa quartas de final da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9).