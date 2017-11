Mogianos visitam cemitérios na véspera de Finados

QUADRO DESTAQUE

O dia era 4 de fevereiro de 1943. Naquela data, Terezinha Franco de Andrade Pinto, então com 16 anos, enterrava o pai Gregório Franco no Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, em Mogi das Cruzes. Na tarde de ontem, 74 anos depois, ela rezava no local a fim de confortar a saudade do pai, mãe, irmão e cunhada sepultados no mesmo túmulo. Mais cedo, Terezinha foi ao Parque das Oliveiras visitar a sepultura do marido e da filha. Ela é uma das centenas de pessoas que anteciparam a ida aos cemitérios de Mogi. Durante toda a manhã, o movimento foi grande nestes locais. A expectativa da Prefeitura é de que 150 mil mogianos passem pelas duas unidades administradas pelo Executivo nesta quinta-feira.

Um dos túmulos mais visitados em Mogi é de 1879 e pertence a Benedicta Georgina de Mello Freire, mais conhecida como Menina da Pipoca. Isso porque diz a lenda que ela teria morrido após se engasgar com o alimento, enquanto outros dizem que foi um pedaço do próprio berço. Ontem, a aposentada Mônica Aparecida da Silva rezava no local. “Eu vim visitar a sepultura dos meus familiares e passei aqui. Acabou se tornando uma tradição fazer isso, porque desde criança a minha mãe me trazia aqui”, conta.

Outra tradição, não só aqui em Mogi, é levar vasos de crisântemo às sepulturas. Isso porque ela seria um símbolo de vida completa e sinceridade, além de estar entre as mais resistentes. Flávio e Patrícia Fernandes dão continuidade aos trabalhos de oito décadas da família na Floricultura Belo Jardim. Eles confirmam que esta é realmente a flor mais pedida durante a data. “Antes começávamos as vendas em frente ao cemitério dois dias antes, mas o movimento caiu bastante e hoje iniciamos só na véspera do feriado. Mas há uns 10 dias colocamos as crisântemos à venda na feira noturna e tem saído bastante”, contam.

Um ritual também bastante comum é acender velas. A aposentada Maria Penha Nascimento queimava algumas em intenção à filha Andréia Nascimento, falecida há um mês. “É uma forma de mandar luz para ela, onde ela estiver”, conta.

Hoje os cemitérios municipais funcionam das 7 às 18 horas.