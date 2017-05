Mogianos se garantem na etapa nacional

Esportes

GERSON LOURENÇO

Mogi das Cruzes terá dois paratletas na 1ª etapa nacional do Circuito Brasileiro Loterias Caixa – atletismo e natação. Caíque Aimoré, na piscina, e Jaqueline Gonçalves, na pista, se classificaram para representar a Cidade nas disputas programadas entre os dias 1 e 4 de junho, também na Capital Paulista. O evento é o mais importante do País e é realizado anualmente com quatro fases regionais e três nacionais. O objetivo é desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do Brasil.

A equipe Paradesportiva do Clube Náutico Mogiano/SMEL competiu com oito paratletas nas modalidades de atletismo e natação e garantiu 13 medalhas.

Destaque para Jaqueline Gonçalves, na classe T37, co medalhas de ouro nas provas dos 100 metros rasos, 200 metros rasos e salto distância. “A Jaqueline é nossa grande promessa no paratletismo e a Etapa Regional do Circuito foi a oportunidade para ela manter seus índices”, contou a técnica Maria de Lourdes da rocha, a Lurdinha.

Já Caíque Aimoré, na classe S14, obteve índices para a etapa nacional nas provas de 100 m e 200 m nado livre; 100 m costas; e 200 m medley. Ele ainda foi quinto colocado nos 100 m peito na categoria SB 14.

O Náutico ainda faturou medalhas com Carolina de Cássia Noronha (classe F37), ao vencer as provas do lançamento de disco e arremesso de peso; e foi vice-campeã no lançamento de dardo

Karluze de Siqueira Cardoso (classe T12) obteve prata nos 1.500 m e nos 800 m;Edmilson Castelo da Silva (F36), venceu no arremesso de peso e lançamento de disco. E ainda foi vice no lançamento de dardo. E Washington Pereira da Silva (F42) garantiu ouro no lançamento de dardo.