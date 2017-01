Mogianos se destacam no Meeting

Esportes

GERSON LOURENÇO

O judô mogiano se destacou no primeiro dia das disputas do Meeting Nacional das Categorias de Base, competição organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), e que definirá, ao lado da Seletiva de Base, os representantes do Brasil nos Estágios Internacionais – circuito europeu. Os primeiros combates foram na classe sub-18 e os seis representantes das associações Namie, Judô Clube e Pinheiros garantiram cinco medalhas – uma de ouro uma de prata e três de bronze. O evento, que está sendo realizado em Pindamonhangaba, prossegue hoje com as lutas da categoria sub-21. Além de ter a chance de ir a torneios na Europa, os vencedores ficarão na Cidade do Vale do Paraíba para treinamento de campo ao lado dos melhores do Brasil, que treinam para a temporada 2017.

A primeira medalha de ouro para Mogi foi obtida por William Lima, que lutou na classe meio leve (-60 kg). Na decisão, ele derrotou o carioca Thiago Cruz, por ippon. Em chave com sete judocas, o mogiano ficou de fora da primeira rodade. Na segunda, já na semifinal, ele superou, também por ippon, Jorge Benfica, do Matro Grosso do Sul.

Viviane Motta obteve a medalha de prata. Na decisão da categoria pesado (+70 kg), ela perdeu da carioca Luiza Cruz. Na campanha, as mogiana derrotou a paraibana Thainar Santos na estreia. Na semifinal superou a paulista Laislaine Rocha.

A primeira medalha de bronze foi conquistada por Giovanna Monteiro – superligeiro (-40 kg). Ela obteve a terceira colocação ao vencer a sua chave da repescagem, após passar pela paraense Lorrany Pastana.

Na chave principal, Giovanna perdeu o segundo combate da paulista Gabriela Souza, e foi para a repescagem. Na estreia, a mogiana passou pela também paulista Ana Luiza Carvalho.

A outra de bronze ficou com Gustavo Siqueira, na categoria meio médio (-73 kg). A conquista também foi na repescagem, ao passar pelo gaúcho João Ricardo de Freitas, por ippon. Na chave principal, o mogiano foi eliminado na semifinal por Guilherme Schimidt, do Distrito Federal. Na estreia, ele derrotou o gaúcho Matheus Pohlmann.

Na mesma categoria, o meio médio Matheus Oliveira garantiu bronze ao passar na repescagem por Matheus Pohlmann e o paulista Pietro Mühlfarth. Na chave principal, o mogiano perdeu na estreia de Guilherme Schimidt.

A mogiana Marcela Shimada obteve a sexta posição na classe leve (-52 kg). Ela perdeu a final da repescagem da paulista Kenia de Souza. Na chave principal, a mogiana caiu na semifinal diante da gaúcha Nicole Franzoi. Na sua primeira luta, Marcela venceu a também paulista Bárbara Lopes.









Hoje, será a vez dos atletas da classe sub-21 brigarem pelos pontos que lhes garantirão na seleção em 2017. As lutas começam às 9 horas com as categorias mais leves. Os judocas do meio-médio, médio, meio-pesado e pesado competem a partir das 14h. De Mogi vão competir a peso médio Agnes Motta (-70 kg), a meio pesado Luana Moura (-78 kg) e a pesado Sara Silva (+78 kg).