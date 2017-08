Mogianos retomam treino para o Paulista

Esportes

O Mogi Futsal teve pouco mais de uma semana de folga após a eliminação na Liga Paulista, mas já retomou os treinos de olho nas competições que lhe restam no ano. A equipe ainda vai disputar a Copa Paulista e os Jogos Abertos do Interior, e o objetivo do técnico Willer Fernandes é que o time mogiano mantenha o desempenho das últimas partidas na sequência da temporada.

“Apesar da não classificação para os playoffs da Liga Paulista, o time vem em uma boa fase, com o ouro nos Regionais e uma sequência boa de jogos pela liga. Perdemos apenas para o Sorocaba, no último jogo. A ideia é manter esse momento bom da equipe, mas com algumas mudanças táticas para que possamos crescer e buscar bons resultados nos campeonatos que vêm aí”, disse Willer.

Após a derrota para o Paraíso, no dia 20 de junho, o Mogi engatou uma sequência de bons jogos pela Liga Paulista, tendo somado duas vitórias, um empate e uma derrota, para o Sorocaba, na última rodada. Os resultados, porém, foram insuficientes para a equipe avançar às quartas de final. Nesse período, o Mogi ainda conquistou a medalha de ouro nos Jogos Regionais, em Caraguatatuba.

O time voltou aos treinos na última segunda-feira, com elenco completo. O pivô Guilhermão, contratado recentemente, já trabalha com a equipe, que ainda teve o retorno de Hugo, após se recuperar de lesão. O mês de agosto será apenas de treinos, uma vez que a Copa Paulista está prevista para começar apenas em setembro. Os Jogos Abertos ocorrem depois.

“O foco agora é a parte física. Recuperar esses dias de descanso e deixar o time mais bem preparado fisicamente para o segundo semestre”, finalizou o treinador.