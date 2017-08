Mogianos perdem para o São Caetano

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Vôlei Mogi caiu da quarta para a quinta colocação na primeira fase do Campeonato Estadual sub-21 e justamente foi superado pelo São Caetano, algoz do grupo mogiano no duelo da última sexta-feira, à noite, no Ginásio Municipal Hugo Ramos. O grupo do técnico Didi vai ter que novamente pensar em reabilitação no Estadual e terá até esta sexta-feira, quando voltará a entrar em ação diante do Corinthians/Guarulhos, atual vice-líder da competição, em mais um confronto no Mogilar.

Desde a conquista do título dos jogos Regionais de Caraguatatuba, os mogianos não venceram um duelo no Paulista. O último revés foi diante do São Caetano, no último sábado, no Municipal. O time do ABC venceu um duro duelo, por 3 sets a 1 – parciais de 25/19, 28/30, 25/22 e 34/32, e assumiu o quarto posto.

Antes, na retomada do Paulista, o Mogi foi superado pelo líder Campinas, por 3 sets a 0, em Campinas. Na campanha, os mogianos agora somam três vitórias e cinco derrotas.