Mogianos iniciam participação nos Jogos Regionais

Esportes

GERSON LOURENÇO

Com uma delegação de 620 pessoas – entre atletas, técnicos, equipes de apoio e dirigentes -, Mogi das Cruzes começa hoje sua participação na 61ª edição dos Jogos Regionais, que serão disputados em Caraguatatuba, em sete modalidades – incluindo o congresso técnico do ciclismo. Na noite de hoje, por volta das 19 horas, será realizada a cerimônia de abertura, no Centro Esportivo Municipal, no Jardim Britânia. Ao todo, o município recebe cerca de 10 mil pessoas – entre atletas, dirigentes, árbitros e técnicos de 40 cidades, das regiões do Vale do Paraíba, Alto Tietê e parte da Grande São Paulo – Suzano não participa.

Os atletas irão competir nas seguintes modalidades: atletismo, atletismo ACD, badminton, basquetebol, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, natação ACD, skate street, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez.

Das 28 modalidades inscritas, a participação de Mogi nos Jogos começa no período da manhã de hoje com a equipe de futsal feminino sub-21, que enfrentará Francisco Morato; o futebol masculino sub-20 encara São Sebastião; e o vôlei feminino joga contra Caieiras.

No período da tarde, o vôlei masculino sub-21 enfrenta Caieiras; e Mogi pega Lagoinha no futsal masculino. Também estão previstas para hoje o início das competições de atletismo, de damas e de tae kwon dô.

2016

No ano passado, a Cidade do Alto Tietê conquistou o vice-campeonato do evento, que também foram disputados no município do litoral paulista – com 310 pontos. Os mogianos ficaram 74 pontos atrás da campeã São José dos Campos; Jacareí obteve o terceiro lugar, com 265 pontos. Ainda no top 10, Guararema somou 150 pontos e fechou o evento no 6º lugar, enquanto Ferraz de Vasconcelos foi o 10º, com 68.

Já nas disputas da 2ª Divisão, que não ocorrerão nesta temporada, a cidade de Poá terminou os Regionais com o vice-campeonato na classificação geral, mas na cola da campeã Franco da Rocha. A diferença entre as delegações foi de apenas 9 pontos – 253 a 244. Com 172 pontos ficou Ubatuba, no terceiro posto. Do Alto Tietê, Santa Isabel obteve a 11ª posição, com 46 pontos, seguida de Biritiba Mirim, com 39, enquanto Arujá foi a 14ª colocada, com 36,6 pontos.