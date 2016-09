Mogianos denunciam imprudência de motoristas

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



Apesar da redução nos indicadores de acidentes de trânsito e de vítimas, comerciantes e pedestres alertam para a imprudência de alguns motoristas que cometem abusos e desrespeitos pelas ruas de Mogi das Cruzes. Em meio à Semana Nacional do Trânsito, uma série de ações está programada para ocorrer em diferentes pontos da Cidade. A prioridade da campanha, conforme explica o Corpo de Bombeiros, é a proteção aos pedestres.

Dados divulgados na segunda-feira pelo Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transportes apontam que os acidentes caíram de 4.757, em 2007, para 2.310, no ano passado. O número de feridos reduziu 65% e o de mortes 9%.





Os dados do “Mapa da Violência – Acidentes de Trânsito e Motocicletas”, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), elaborado pelo sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, são ainda mais específicos: entre 2007 e 2011, 412 pessoas morreram no trânsito de Mogi das Cruzes. Cidades do mesmo porte, como Diadema, com mais de 400 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), têm indicadores mais baixos: 312 óbitos do tipo por lá.

A Semana Nacional de Trânsito, organizada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em parceria com os departamentos estaduais (Detrans) e prefeituras, vai até o próximo domingo e, neste ano, tem como tema “Década Mundial de Ações para a Segurança no trânsito – 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”.

O tenente Everton Oliveira Pinheiro de Godoi, do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, explica que alguns locais da Cidade têm mais registros e, por isso, preocupam mais os agentes, como a Via Perimetral, no cruzamento com a Avenida Japão, em Braz Cubas, e na Perimetral com o início da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), na Vila Moraes. “Havia muito chamado de pessoas que reclamavam da dificuldade para conseguir atravessar por aqui. A orientação é para que pedestres e motoristas respeitem o tempo de parada. A segurança no trânsito é um pacto entre as partes: motoristas, pedestres e ciclistas. Há diversos pontos que precisam de atenção. O pedestre, por exemplo, chega à faixa e acha que já pode atravessar, ignorando o semáforo. Este ponto é o que mais nos preocupa pelo fluxo intenso de veículos e por ser uma região bastante habitada. Os atropelamentos evidenciam que ainda há muito a se fazer. O respeito no trânsito significa, antes da fluidez, a permanência da vida”, disse.

Ontem de manhã, 25 agentes do Corpo de Bombeiros e 10 viaturas estiveram envolvidos na campanha de conscientização. Para pedestres e comerciantes de Braz Cubas, a medida é muito necessária.

“A gente vê o abuso da velocidade e das regras de trânsito todos os dias. Falta consciência porque apenas com a consciência pode-se mudar esta realidade de perder vidas no trânsito”, comentou o aposentado João Miranda, 62, morador.

Marisa Benidez, 43, gerente de um posto de combustível localizado no cruzamento da Japão com a Perimetral, afirma que os motoristas fazem conversões proibidas – que até pouco tempo eram permitidas – e tentam cortar caminho para ganhar tempo. “Quem desce pela Japão sentido Centro até tempos atrás podia acessar a Perimetral pela esquerda, sentido centro de Braz Cubas. Agora não pode mais, mas nem todos prestam atenção na placa. Alguns entram com tudo, perdem o controle e batem. Outros motoristas avançam no sinal amarelo. Foi o caso de um motociclista há alguns meses. Acho que ele morreu. Ele avançou no amarelo para tentar passar só que o verde abriu para um rapaz que vinha pela Japão sentido ao bairro. Eles colidiram. O motociclista, ao que pareceu, morreu. A gente constatou que ele passou no amarelo porque o rapaz que bateu na moto dele veio nos pedir as imagens das câmeras e isso foi percebido”, lembrou.

Lucas Barkley, 23, dono de uma borracharia naquele trecho, afirma que é evidente o abuso por parte de alguns condutores que passam por ali. “O número de acidentes no passado era maior, mas eles ainda acontecem numa frequência que impressiona. É perceptível que há imprudência por parte de alguns motoristas. Se houvesse mais fiscalização, é certo que não haveria tanto excesso de velocidade e descuido em relação à ultrapassagem de farol”, avaliou.

Cortar caminho

Frentistas do posto de combustível citado por O Diário nesta reportagem têm uma preocupação cotidiana: precisam desviar dos apressados que cruzam o estabelecimento para furar o semáforo e acessar a Via Perimetral de forma mais rápida.

Quem faz este tipo de conversão vem pela Avenida Japão no sentido bairro – Centro. No cruzamento em que houve a ação de conscientização de motoristas há um semáforo e vários motoristas tentam evitá-lo a todo custo. “Esses dias quase fui atropelada. Os motoristas cruzam por aqui mesmo e não estão nem aí”, concluiu Marisa.

Educação

Especialista em tráfego urbano, o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Guarulhos (UnG) e supervisor de planejamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET/SP), Edison Vianna, explica que o sistema de trânsito deve estar baseado na educação, na engenharia de tráfego (sinalização) e na fiscalização.

Segundo Vianna, as campanhas feitas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em parceria com estados e municípios são válidas, porém, pecam ao não priorizar fiscalização pesada para combater rachas e a direção após o consumo de bebidas alcoólicas. “O tripé da educação no trânsito, da engenharia de tráfego e da fiscalização constante rende bons resultados. O que acredito que é falho neste tipo de campanha é a falta de atenção ao problema dos rachas. É preciso observar, monitorar e coibir esta prática. As polícias precisam ter equipamentos para realizar, a qualquer hora, operações deste tipo. Outra coisa é que os policiais estão deixando de fazer blitze para cumprimento da lei seca. Elas têm de continuar. Está difícil identificar motoristas alcoolizados. Deveríamos ter a ampliação de combate a motoristas com algum tipo de alteração, não a diminuição. O ideal é que fosse combatida a direção após o consumo de drogas e de medicamentos que afetam a capacidade psicológica e entendimento do motorista”, avaliou.

O especialista ressalta o caso bem-sucedido da Capital que conseguiu, com a redução da velocidade nos principais corredores, diminuir o número de mortes em 21%. De janeiro a junho de 2015, a cidade de São Paulo havia contabilizado 599 mortes no trânsito. No mesmo período de 2016, o saldo foi de 476 óbitos. Os números integram o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).





“Esta medida tem sido adotada pelas principais cidades do mundo. Não é apenas a velocidade que importa, mas a energia gerada. O cálculo para isso é o produto da massa mais a velocidade ao quadrado dividido por dois. Quanto maior a velocidade, maior são esses fatores”, explicou.

Na opinião dele, vários fatores contribuem para os acidentes, como a imprudência, desatenção e o cansaço. “Há também o fator motorista. As mulheres são mais prudentes, menos agressivas ao volante, não se assustam tanto com abarroamentos e dirigem com mais cuidado. Os homens não são bem assim”, concluiu.

Conscientização

Ações de segurança no trânsito estão programadas até domingo em diferentes partes de Mogi das Cruzes e em rodovias que passam pelo Alto Tietê.

Hoje, às 7h30, 11 horas e 16 horas, a concessionária de transporte coletivo CS Brasil realiza o projeto “Esquina Segura”, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, no Socorro, na rotatória do Mogi Shopping; no cruzamento das avenidas Henrique Peres e Japão, em Braz Cubas; e Francisco Ferreira Lopes com Rua Schwartzmann, também no Distrito.

Às 9 horas, a Princesa, a outra concessionária do transporte coletivo, realiza ação também na esquina da Avenida Francisco Rodrigues Filho com a Praça Kazuo Kimura, no Mogilar; na Avenida João XXIII com a Rua Antônio Pinto Guedes, em César de Souza; e na Rua Dr. Ricardo Vilela com a Dom Antônio Cândido Alvarenga, no Centro.

A Secretaria Municipal de Transportes fará palestra na Casa da Criança, na Vila São Sebastião, para orientar os pequenos sobre os cuidados que devem ser adotados pelos pedestres.

Ainda nesta quarta-feira, no km 32 da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba, a concessionária Ecopistas, que administra o corredor, promove o “Pit-Stop Check-Up”. Na ação, serão instaladas antenas corta-pipa nas motocicletas e os participantes receberão material informativo sobre segurança nas estradas.

No final da semana de encerramento da ação, no sábado e domingo, as ações serão em conjunto: Ecopistas e SPMar, responsável pelo trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), no Parque Ecológico do Tietê, em Guarulhos.