Mogianos conquistam a vice-liderança

Esportes

GERSON LOURENÇO

Com três gols de Kleiton, o Mogi/Futsal obteve a primeira vitória nas Liga Paulista de Futsal. O placar de 5 a 3 sobre o Orlândia/Paraíso ainda colocou o time mogiano na vice-liderança do grupo A da principal competição da modalidade em São Paulo. Foi também a estreia do grupo diante dos seus torcedores, no Ginásio do Cempre , no Botujuru, na noite de ontem. Agora a equipe do técnico Willer Fernandes vai enfrentar o Indaiatuba, no dia 5 de maio (20 horas), no Ginásio Arena 9 de Julho – no interior do Estado.

O Mogi dominou a partida no primeiro tempo, quando abriu 5 a 0, gols Thiago Canhoto, Rodrigo e Kleiton (três vezes). Na segunda etapa, o rival pressionou e descontou com Juninho, Rafinha e Serginho. A vitória levou os mogianos aos 4 pontos em dois jogos e na segunda colocação da chave. A liderança é do Magnus, com seis pontos. Em terceiro aparece o Barueri, também com 4 pontos, mas com três partidas.

Entre o primeiro duelo com o Barueri (0 a 0) e o pega de ontem, o técnico Willer Fernandes teve 19 dias para realizar um trabalho bem elaborado de preparação para a partida e para sequência da competição.

O time mogiano já começou a apagar a campanha na Liga do ano passado, quando o grupo encerrou a primeira fase na última colocação do grupo B. Em chave com oito equipes, o Mogi obteve três empates e quatro derrotas.