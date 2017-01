Mogianos conhecem os rivais do Meeting

Esportes

GERSON LOURENÇO

Judocas de Mogi das Cruzes já conhecem seus adversários para o Meeting da Base, competição programada para estas quinta-feira (19) e sexta-feira (20) no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em Pindamonhangaba, Vale do Paraíba. Da Cidade, serão nove praticantes das associações Judô Clube e Namie. O torneio vale vaga para a primeira fase do Circuito Europeu – estágio internacional de 2017. A disputa começa hoje com a categoria sub-18 e termina amanhã com os atletas do sub-21. Na lista de pré-inscritos divulgada anteontem pela entidade, serão 253 lutadores de 23 federações estaduais.

Entre os 103 inscritos do Estado de São Paulo no Meeting estão nove mogianos. Eles se classificaram para as disputas em Pindamonhangaba após a Seletiva Nacional das Categorias de Base sub-18 e sub-21, disputada no final de novembro do ano passado, no ginásio do Centro de Treinamento da CBJ em Lauro de Freitas, na Bahia, quando somente os oito melhores por classe e peso garantiram as vagas.

Vão competir hoje na categoria sub-18 a superligeiro Giovanna Monteiro (-40 kg), a pesado Vivian Motta (+70 kg) e a leve Marcela Shimada (-52 kg), além do meio leve William Lima(-60 kg) e na meio médio Gustavo Borsoi e Matheus Oliveira (-73 kg).

Já na categoria sub-21, cujos combates serão amanhã, Mogi terá a peso médio Agnes Motta (-70 kg), a meio pesado Luana Moura (-78 kg) e a pesado Sara Silva (+78 kg).