Mogianos apostam em cursos para se profissionalizar

SILVIA CHIMELLO

A dona de casa Floraci Martins Silva pretende mudar de vida a partir do novo curso de profissionalização no qual se inscreveu para aprender a fazer salgadinhos de festa. Ela disse que sempre gostou de cozinhar, mas agora quer se profissionalizar para ter o próprio negócio e ajudar a melhorar a renda da família.

Floraci disse que já tem até encomendas para festas. “Precisava de uma oportunidade para poder me especializar e oferecer um produto de qualidade e bem apresentável aos clientes”, conta.





O mestre de obras Silvio Sandro Soares decidiu investir em capacitação para fazer o que gosta. Começou um curso de barbeiro porque também pretende ter novas opções de trabalho. “Tenho jeito para trabalhar com isso. Já corto cabelo de vizinhos e amigos, mas quero aprender as técnicas para melhorar. Penso em abrir um salão para homens e mulheres”, revela.

Aprender uma profissão, se capacitar e conseguir mais oportunidade no mercado de trabalho é o que procura a maioria dos alunos que se matricula nos cursos do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer), oferecidos pela Prefeitura de Mogi. Os dois são alunos da nova unidade, inaugurada ontem à tarde, em Jundiapeba.

Nesta segunda feira (12) pela manhã, também foi inaugurado um novo Crescer, em César de Souza, na Rua Dr Rômulo Pasqualini, no Jardim São Pedro, imóvel locado por R$ 6,5 mil mensais. O prédio da escola de Jundiapeba, na Avenida Lourenço de Souza Franco, 1.479, foi alugado por R$ 9,6 mil por mês. As duas unidades oferecem 440 vagas e 22 cursos em cada uma, nas áreas de alimentação, estética, artesanato, línguas, informática, fotografia e gestão.

“O objetivo é oferecer cursos com profissionalização rápida para que o aluno possa ter renda para ajudar a família a voltar ao mercado de trabalho. Muita gente quer fazer cursos até em função dessa crise que o País atravessa. O retorno é muito positivo. Há centenas de casos onde as pessoas terminam o curso e conseguem colocação profissional ou podem fazer algo, em casa, para venda”, observa o prefeito Marco Bertaiolli (PSD).

As seis unidades do Crescer – Vila Natal, Centro, Vila Brasileira e Braz Cubas, incluindo as duas novas – e os programas desenvolvidos em locais descentralizados oferecem atualmente cerca de seis mil vagas em cursos são gratuitos.