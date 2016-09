Mogiano viu o ‘milagre’ de Teresa

Comentários (0) Sem categoria Like

ELIANE JOSÉ

O médico mogiano João Luiz Cabral Filho foi um dos convidados brasileiros do Vaticano para a cerimônia de canonização de Santa Teresa de Calcutá, realizada no último dia 4, na Praça de São Pedro, em Roma. Neurocirurgião e não católico, ele foi testemunha da formidável recuperação de Marcílio Haddad Andrino, considerada como o decisivo milagre da religiosa nascida na Albânia, ganhadora do Nobel da Paz em 1979.

À beata Madre Teresa de Calcutá, Marcílio credita a cura dos oito abscessos que o levaram ao coma em 2008. O médico João Luiz não pensa assim, embora resguarde respeito ao acontecimento. Para ele, os medicamentos e o tratamento curaram o paciente que acordou no momento em que o profissional foi buscar um cateter para realizar uma drenagem no cérebro do paciente. É caso único na literatura médica, segundo Cabral Filho.

O fato de o médico não ser católico chama a atenção nesse caso. Principalmente entre os integrantes do Tribunal Canônico, que o entrevistaram, e em publicações, entrevistas e livros sobre o assunto. Padres e estudiosos realizaram um extenso e burocrático escrutínio sobre o que havia acontecido, após a autorização do Conselho Federal de Medicina para a quebra do sigilo profissional.

“Para mim, foi o resultado de um tratamento. Eu não sou católico, apesar de meu pai ter sido um padre, antes de se casar com a minha mãe, sou um médico, que conseguiu vencer a doença do paciente”, diz. O procedimento o marcou, no entanto, pelo ineditismo.

“O que diferencia esse “suposto” milagre é que ele foi o primeiro a acontecer, não há nada parecido na nossa literatura”, afirma, numa entrevista por telefone, onde evita se trair por palavras mal colocadas.

Cabral Filho descreve o que ocorreu em dezembro de 2008. O paciente estava em coma por causa de uma hidrocefalia aguda, com inflamações no cérebro, o que obrigaria a drenagem dos abscessos, registrados em radiografias.

Com tudo pronto para a cirurgia, sem uma enfermeira por ali, ele próprio foi buscar um cateter e, quando retorna ao centro cirúrgico, o paciente acorda. Outros procedimentos são feitos, Marcílio se recupera. Hoje, leva vida normal.

O paciente mora no Rio de Janeiro e ainda é acompanhado pelo médico formado pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), na turma de 1999. Trabalha em Santos há 16 anos, no Hospital da Polícia Militar Santo Expedito, onde é um dos diretores, e em outros hospitais da cidade litorânea. Cabral Filho é militar.

Ele segue a religião neopagã, conhecida como Wicca. Crê em Deus, mas a porção cientista parece sobressair: “Para mim, milagre mesmo será ver o (ex-presidente) Lula preso”, descontrai.

Após participações em programas como o Fantástico, da Rede Globo, ele começou a ser procurado por pacientes que acreditam que também serão curados. Gente que viaja mais de 12 horas para uma consulta. Ele diz deixar sempre claro seu posicionamento. “Posso ser um instrumento de Deus, mas não curo, trato as pessoas”.

No entanto, concede: “Sei que para os católicos, o que aconteceu foi importante. Respeito, mas não nunca poderia ser tendencioso. Quando estudava e perdi um grande amigo em um acidente, eu realizei a autopsia no corpo dele. Não me deixo levar”.

Um dos livros sobre o processo de canonização, “O Milagre de Teresa”, onde o padre João Carlos Almeida dedica grande parte à história do médico que tem a seguinte opinião sobre a beata, agora santa.

“Uma nova santa melhora a vida de muitas pessoas. É uma esperança para quem tem fé porque essas pessoas realmente acreditam que um santo irá ouvi-los. E o mundo tão duro como o nosso precisa de esperança”.

Ao acompanhar o papa Francisco, na cerimônia de canonização, ele confirma. “O papa é uma pessoa diferenciada, que conquista pela fala e por praticar a verdadeira religião, que é o respeito ao outro. Ele está buscando uma forma de agregar as pessoas, o diferenciado, o negro, o homossexual. Acredito que veio promover a união entre os seres humanos”.

Além da medicina, Cabral Filho possui outra paixão: motos. A tal ponto de compartilhar aventuras num canal do youtube com o nome “Batman Hayabusa”, marca das “duas rodas” mais velozes do mercado.





Vida dedicada aos pobres e aos doentes

Madre Teresa nasceu Anjezé Gonxhe Bahaxhiu em 1910 na Albania. Jovem, ingressou na Casa Mãe das Irmãs de Nossa Senhora de Loreta, na Irlanda. E tinha um desejo: trabalhar na Índia.

Em Calcutá dedicou-se aos pobres e doentes. Foi beatificada por João Paulo II e canonizada por Francisco, numa cerimônia acompanhada por 100 mil pessoas.

A cura de Marcilio Haddad Andrino foi considerada o principal milagre de Teresa. Quando a família dele soube da gravidade dos abscessos, rezou à Madre, considerada protetora dos pobres e uma das mulheres mais influentes do século passado. Morreu aos 97 anos.

Para a mãe, a ciência não explica a cura

Atender ao tribunal que atestou o milagre de santa Teresa foi uma forma de o médico homenagear o pai, João Luiz Cabral, um português que trabalhou 18 anos na direção da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), ao lado do chanceler Manoel Bezerra de Melo.

A idade do pai, 90 anos, impediu o presente completo.

João Luiz Cabral Filho frequentou a Igreja na infância. Ia “puxado pela orelha” às missas nas igrejas Nossa Senhora do Socorro, Cristo Rei e Catedral de Santana. O médico não segue mais a religião da família. Cabral Filho estudou no Instituto Dona Placidina e no Colégio São Marcos. Depois de formado, o trabalho reduziu as vindas a Mogi. É casado com Daniela, e possui uma irmã, Ivana.

Segundo a mãe dele, a professora universitária aposentada Leila Maria Daibs Cabral, a família acompanhou com emoção todo o processo que envolveu inúmeros depoimentos dados pelo filho a representantes do Vaticano.

“Eu achei interessante o papa Francisco, levar em consideração o relato dele, que não é católico, ao contrário, segue a religião Wicca”. Para ela, ocorreu um milagre. “Porque pesquisaram de todas as formas e não houve uma explicação da ciência para o desaparecimento dos abscessos”.