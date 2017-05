Mogiano vence o Mister Global 2017 na Tailândia

Cidades

O modelo mogiano Pedro Henrique Gicca, de 29 anos, venceu neste sábado (20) o Mister Global 2017, realizado na Tailândia. Na quarta edição, o concurso de beleza contou com a participação de 30 candidatos de diversos países. Os critérios para a escolha do vencedor foram o mais belo e melhor preparado a divulgar a sua mensagem como cidadão cultural para diversos países ao redor do globo, estimulando atividades filantrópicas, sociais e ambientais.

Em seu perfil nas redes sociais, Gicca lembrou que há seis anos um candidato brasileiro não vence um concurso de beleza deste nível. “Agora soma 4 conquistas: uma no Mister World, 2 no Internacional e agora a primeira no Global. Gostaria de agradecer a todos e dar um abraço bem apertado a todos que participaram dessa caminhada”, destacou Gicca, que deve voltar ao Brasil nos próximos dias.