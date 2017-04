Mogiano tem proposta para facilitar tempo de socorro da Cure

QUADRO DESTAQUE

Um sistema que interliga o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Municipal de Transportes a fim de traçar rotas, monitorar o trânsito via satélite e até sincronizar os faróis para abrirem enquanto as ambulâncias e viaturas se deslocam para atender chamados de socorro. Esta é ideia do engenheiro aposentado Nelson da Costa Faro, que procurou O Diário para sugerir a implantação da medida. A reportagem então foi até a Central de Urgência e Emergência Cure – 192, no Shangai, para entender como funciona o serviço de inteligência do deslocamento, apresentar o projeto de Nelson e verificar junto com a equipe a viabilidade deste projeto.

Apesar de terem centrais de chamadas diferentes, o Samu 192 e os Bombeiros 193 trabalham em conjunto em Mogi das Cruzes. A Parceria visa facilitar a comunicação entre os serviços a fim de traçar estratégias para o rápido atendimento nos chamados, como explica a coordenadora de enfermagem Mirian Tereza Miletti. “O Samu presta o socorro à vítima, e o Corpo de Bombeiros realiza serviços de remoção das vitimas, como quando há pessoas presas nas ferragens”, conta.

Hoje, quando alguém liga para o Samu é atendido pelo setor de Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (Tarm), que colhe a queixa primária da ocorrência e encaminha ao médico regulador. Ele verifica a gravidade e vê qual serviço será responsável pelo atendimento (resgate normal ou UTI), ou se tem a necessidade de manter o contato com quem faz a chamada na linha até que a ambulância chegue ao local, como no caso de parto, parada cardíaca, entre outros. “Depois da classificação, o endereço é repassado ao setor de rádio regulador, que monitora em qual posto tem uma ambulância mais próxima do endereço e faz o envio. Todas estas etapas acontecem em minutos, às vezes em segundos”, explica Livyn Armond, supervisora de comunicação da Cure 192.

A ideia de Nelson foi recebida com entusiasmo pela equipe do Samu, isso porque hoje para se livrar do trânsito eles contam apenas com o conhecimento do motorista e o mapa da ocorrência, acessado por meio de um tablet instalado nas ambulâncias.

“A gente fica muito feliz quando percebe esta preocupação da sociedade em contribuir para a melhora do serviço. Acredito que este projeto será analisado pelas equipes competentes”, destaca Mirian.

Ela ressalta que, caso o projeto seja aceito, ele deve demorar um tempo para ser utilizado porque é necessária a adoção de medidas como a conscientização dos demais motoristas antes, o que não é tarefa fácil. “Se a gente vê que tem casos hoje em que a sirene está rasgando o som no último volume e algumas pessoas não dão a passagem, imagine a população aceitar que o semáforo em que ela está parada vai ficar fechado por um tempo maior porque o outro precisa ficar aberto para ajudar na fluidez do trânsito e contribuir para diminuir o tempo de deslocamento até uma ocorrência.

Então temos que educar este motorista e até mesmo o pedestre para que este novo sistema não resulte em mais acidentes”, pontua.

A Secretaria Municipal de Transportes informou que tem conhecimento da utilização deste sistema em outros países, mas não no Brasil. “A Pasta informa que está de portas abertas para receber o engenheiro Nelson e analisar o seu projeto”, trouxe o texto enviado a O Diário.

Trotes correspondem a 150 chamados por mês

A Central de Regulação Médica de Urgência Cure 192 foi implantada em 2011 em Mogi das Cruzes e já se tornou referência no atendimento de pacientes. Hoje, a unidade é indicada pelo Ministério da Saúde como modelo e recebe visitas de outros municípios que visam melhorar o sistema de atendimento.









Durante os cinco anos, a Central recebeu mais de 394.760 chamados/ solicitação de deslocamento. O maior número de ocorrências atendidas é o de urgências e emergências (164.169), procedimentos médicos programados – eletivos (68.628), transferências intermunicipais (64.887), transporte para hemodiálise (60.888), remoções de pacientes de Unidade Básica de Saúde (31.009), participação em eventos (1.551) e transporte para tratamentos de fissuras lábio-palatais, em Bauru (895). E, em meio a estas ocorrências, o serviço lida com uma média de 150 trotes, por mês. “É uma realidade triste porque a pessoa não entende que enquanto ela mente, pode estar tirando a possibilidade de salvar uma vida. Existe ainda os casos que a pessoa mente sobre a gravidade da ocorrência para conseguir atendimento prioritário, quando chegar no hospital”, pontua a supervisora de comunicação da Cure, Livyn Armond.

A frota de ambulâncias do Samu hoje é formada por duas unidades básicas e duas avançadas no Shangai, quatro divididas entre as cidades de Biritiba Mirim, Salesópolis, Guararema e Arujá. Além de duas unidades no Posto de Bombeiros de Braz Cubas e uma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Oropó.