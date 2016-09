Mogiano inicia série no Mundial de Triatlo

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

O mogiano Paulo Pires inicia nesta quarta-feira (14) o primeiro dos três desafios no Campeonato Mundial de Triatlo, na cidade de Cozumel (México) de hoje a domingo. A primeira prova terá largada às 7 horas (horário mexicano), quando ele vai encarar uma competição de aquatlon com 2,5 km de corrida, 1 km de natação e outros 2,5 km de corrida pedestre. Amanhã, por volta das 8h30, ele compete na categoria triatlo sprint com 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e outros 5 km de corrida. O atleta está com total confiança e espera conquistar bons resultados. “Estou bem confiante. Cheguei há três dias em Cozumel para me adaptar bem ao clima, quente e abafado. A cidade está toda preparada para o evento. O clima de mundial é incrível. Estar aqui e defender as cores de meu País é emocionante”, disse Pires, com exclusividade a O Diário.

Após encarar dois desafios em pouco tempo, Pires terá um dia de descanso, a sexta-feira. Neste sábado, ele vai encarar sua última competição no México, quando terá pela frente 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. A categoria triatlo standard será a mais dura prova do mogiano.

Ele garantiu a vaga para a competição na cidade de Cozumel no Campeonato Brasileiro de Triathlon Olímpico, na Praia do Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba, em abril deste ano.





Ele concluiu a prova no quinto lugar na categoria 30 a 34 anos com o tempo de 2h19min na distancia olimpica – desafio de 1,5 km de natação, 40 km de biciclieta e 10 km corrida.

Esta foi a segunda tentativa de Pires, que compete com os apoios da Corpo e Alma, Girotto404 e Clínica do Ciclista, para buscar uma vaga no mundial da categoria. Em agosto do ano passado, o mogiano tentou uma das cinco vagas na Copa Brasil de Sprint Triathlon, disputada no município de Vila Velha (ES), mas fechou a prova no 8º lugar.