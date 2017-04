Mogiano defende proposta que foi criticada pela ONU

Informação

Que ninguém duvide da convicção do mogiano Miguel Vacico Nagib a propósito de suas ideias. Mesmo tendo o seu projeto “Escola Sem Partido” bombardeado pela Organização das Nações Unidas, a toda-poderosa ONU, o procurador de Justiça não se abalou e respondeu à altura as críticas do órgão que enviou documento ao governo brasileiro afirmando que se os projetos relativos à proposta, em tramitação no Congresso, virarem leis, haverá “censura significativa” nas salas de aula brasileiras. O “Escola Sem Partido” é um movimento iniciado por Nagib – que é filho do dentista e empresário mogiano Miguel Nagib e reside em Brasília, onde atua na área da advocacia – para combater o que ele chama de “doutrinação ideológica” que estaria ocorrendo por interferência direta de alguns professores em escolas do País. Um dos objetivos do movimento é estabelecer legislação para impedir que professores promovam suas crenças políticas ou religiosas em sala de aula ou incentivem os alunos a participar de protestos. A manifestação da ONU ocorreu neste final de semana e seus avaliadores concluíram que tais propostas, se colocadas em prática, podem restringir o direito do aluno de receber informação, além de abrirem brechas para que pais e autoridades interfiram nas escolas. O mogiano não se intimidou e considerou “absurdas” as críticas da ONU, alegando que seus relatores estão “absolutamente desinformados sobre o projeto”. Vacico discorda que sua proposta vá contra os direitos humanos, já que parte do texto foi justamente inspirada na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O procurador foi ainda mais fundo ao afirmar que o texto da ONU “desinforma” a opinião pública ao dizer que a proposta censura o professor. “O texto ainda está sendo debatido na comissão especial e aprimorado. Não é correto atacarem o parlamento dessa maneira”, retrucou. O debate está só começando. E independentemente de quem tenha ou não razão nesta história, o mogiano mostrou que está pronto para os novos rounds desse confronto.

Tucanando – 1

O vereador Claudio Miyake será eleito presidente do Diretório Municipal do PSDB, durante a Convenção Municipal marcada para amanhã, entre as 18 e 21 horas, na Câmara Municipal. Representantes de outros partidos foram convidados para o evento que deverá contar também com a participação do prefeito Marcus Melo, que também integra a legenda.

Tucanando – 2

“O PSDB tem uma trajetória sólida e atuação forte em Mogi. Agora queremos ampliar os quadros e o trabalho político na Cidade, expandindo o diálogo com as diferentes esferas da sociedade. Nosso objetivo será sempre contribuir para a construção de uma Cidade cada vez melhor”, disse Miyake que, na presidência, começa a pavimentar seu caminho para a Assembleia Legislativa.

Descontos

Caberá ao Ministério de Minas e Energia analisar a proposta do vereador mogiano Benedito Faustino Taubaté Guimarães (PMDB) para que seja concedida isenção ou desconto de 50% nas tarifas de energia elétrica para as santas casas de misericórdia de todo o País. A informação foi passada à Câmara de Mogi pelo gabinete pessoal do presidente da República, Michel Temer (PMDB), a quem foi encaminhado o documento aprovado por unanimidade pelo Legislativo mogiano.

Shopping

O Itaquá Garden Shopping já tem data para inauguração: dia 25, terça-feira. Resultado de um investimento de R$ 150 milhões, o centro de compras localizado no Bairro Campo Limpo tem 46 mil m² de área construída para abrigar cinco lojas âncoras, cinco mega lojas, um supermercado, cinco salas de cinema, 221 lojas satélites, sete de serviços, dois restaurantes, 22 opções de fast food, e mil vagas de estacionamento. Lá estarão o Cinema Cinépolis, Havan, Renner, Nagumo, Kalunga, Americanas, Marabraz e Preçolandia, entre outras marcas famosas.

Cotidiano

Não precisamos jogar os partidos no lixo, mas os partidos precisam tirar a política do lixo.









José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política na USP, ao defender uma ampla reforma política no País, em artigo no Estadão