Mogiana vai escalar o Pico Lenin na Ásia Central

DARWIN VALENTE

A médica ortopedista de Mogi das Cruzes, Tatiana Batalha, integra o grupo de sete alpinistas brasileiros que iniciou, ontem, o desafio de chegar ao Pico Lenin, uma montanha de 7.134 metros de altitude, localizada na fronteira do Quirquistão com o Tadjiquistão, na Ásia Central. A mogiana já escalou quatro montanhas acima de 6 mil metros na Cordilheira dos Andes e é especialista em subidas em terrenos rochosos.

Junto com ela nesta aventura estão Alexandre Sanfurgo (médico, de São Paulo), Claudia Bento (empresária de São Paulo), Jeni Valentim (empresária do Interior paulista), Paula Kapp (professora gaúcha que vive no Rio), Roberto Mendonça (médico cirurgião de São Paulo) e Vinícius Vieira (bacharel em Direito mineiro, morador de Brasília). Todos eles com experiências em escaladas de montanhas de grandes altitudes, geralmente acima dos 6 mil metros.

O Pico Lenin integra o conhecido “Leopardo das Neves”, um circuito de quatro montanhas acima de 7 mil metros, localizadas no antigo território da União Soviética, o que explica o fato de o nome da montanha remeter ao principal líder da revolução vermelha.

O grupo brasileiro, com um currículo capaz de lhes garantir autossuficiência para enfrentar o desafio que terão pela frente, se preparou antecipadamente. Todos fizeram o curso de escala em gelo e alta montanha, da empresa “GenteDeMontanha” e agora partem para alcançar novas metas. Paula Kapp e Vinicius Vieira foram os idealizadores do projeto, na condição de mais experientes, sendo conhecidos por terem participado da subida da montanha mas alta e ainda inédita a brasileiros nos Andes, no ano passado, o Bonete Chico, de 6.759 metros de altitude, na Argentina.

O Pico Lenin foi escolhido por se tratar de uma montanha alta e acessível. Entre os chamados “Leopardos das Neves”, é apontada como a mais fácil de ser escalada. Os Pamires, local onde ele se encontra, é considerado exótico e de uma beleza marcante.

Mesmo não sendo muito conhecido entre os alpinistas, o Pico Lenin já foi escalado por brasileiros em duas oportunidades: no ano de 2009, por Waldemar Niclevicz e Irivan Burda; e, em 2013, por Victor Carvalho, e, um ano depois, por Bruno Versian.

O Pico Lenin já teve outras denominações. Em 1871, era Monte Kaufman e em 1928 mudou para Lenin (ou Lenina), em razão da anexação do Quirquistão à União Soviética.

Susto









Mal o grupo brasileiro havia deixado o acampamento, onde se encontrava, na base da montanha, na Ásia Central, um vídeo de uma avalanche, que teria ocorrido no Pico Lenin e atingido, supostamente, um grupo de alpinistas, deixou a todos preocupados.

Os amantes das escaladas, que acompanhavam o início da aventura dos brasileiros por sites especializados em dar notícias de aventuras como essa, ficaram extremamente preocupados. Afinal, os desafiantes do Pico Lenin poderiam ter sido atingidos pela queda de grande quantidade de neve que aparecia num vídeo divulgado em redes sociais.

Os sites especializados, como o Alta Montanha (www.altamontanha.com), depois de algum esforço, conseguiram contato com os brasileiros que descartaram qualquer possibilidade de terem se envolvido com a avalanche. Segundo informaram os porta-vozes da equipe, eles sequer ficaram sabendo do deslizamento de neve e estavam em excelentes condições para encarar o início do grande desafio que será vencer as encostas congeladas do Pico Lenin.