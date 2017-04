Mogiana pode brilhar no Open de SP

Esportes

GERSON LOURENÇO

Integrante da equipe paradesportiva do Clube Náutico Mogiano/SMEL, a velocista mogiana Jaqueline de Oliveira será uma das representantes da Seleção Brasileira no Open Internacional Loterias Caixa de Atletismo e Natação. A competição receberá mais de 300 paratletas de oito países entre amanhã e o domingo no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na Capital Paulista. A competidora do Alto Tietê, aos 21 anos, vai disputar medalhas nos 100 e 200 metros rasos, além de arremesso de peso e lançamentos de dardo e disco – classes T37 e F37, respectivamente.

Jaqueline chega no evento com o retrospecto de medalhas de ouro no atletismo nas provas dos 100 m, 200 m rasos e no lançamento de dardo nos Jogos Paralímpicos Universitários, organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em dezembro de 2016.

Além disso, ela faturou três medalhas de prata nas provas de 100 e 200 metros e salto em distância na categoria T37 do Circuito Loterias Caixa – Atletismo, Halterofilismo e Natação – competição realizada em novembro do ano passado. Além disso, ela bateu seu recorde pessoal nos 100 metros rasos com 15s85. Nas fases anteriores, seu melhor tempo foi de 16s04, na primeira etapa Regional.

Jaqueline treina intensivamente na estrutura do Náutico, fazendo fortalecimento muscular e treinos específicos para as provas com a equipe de paradesporto do clube mogiano, sob o comando da técnica Maria de Lourdes da Rocha, a professora Lurdinha. “Estou muito ansiosa e espero um desempenho maravilhoso da Jaque nas provas de velocidade”, confessou Lurdinha.

Lurdinha explica que o treino da paratleta está sendo aperfeiçoado nos últimos três anos, sem férias e com pouco descanso. “Fiz uma planilha de treinamento com foco voltado para integrar o Open Internacional com a equipe do Brasil, para que Jaqueline consiga se sair bem nas competições”, ressaltou a professora.

No total, serão 181 atletas de atletismo, em provas de campo e pista, e 135 na natação. A competição deste ano ganha importância especial por ser um evento que antecede aos mundiais das duas modalidades, em julho, em Londres, para o atletismo, e em setembro, na Cidade do México, para a natação.

Desta forma, os atletas estarão em busca de índices em suas classes para conquistar vaga na Seleção que vai representar o país nas competições mais importantes da temporada.

Entre os inscritos no Open Internacional estão nomes como Daniel Dias, Andre Brasil, Edênia Garcia, Joana Neves, todos nadadores, e também os velocistas Petrúcio Ferreira, Yohansson Nascimento, Terezinha Guilhermina, Alessandro Silva, Claudiney Batista e muitos outros medalhistas em Jogos Paralímpicos.