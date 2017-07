Mogiana expõe “Rock in Road” na Região

Caderno A - Capa

A artista plástica Flandria Toldo, que assina seus trabalhos com o codinome ‘Kleizer’, promove uma viagem pelos caminhos do rock por meio de desenhos e pinturas. Ela juntou a paixão pelo estilo musical à arte visual num formato diferenciado, com a substituição de telas por tecidos.

Assim como as vestes características da nação roqueira, a artista utiliza tecidos pretos. Ela mistura fundos coloridos em tinta acrílica para evidenciar as estampas pretas e exibe também uma moldura aramada em vez dos modelos convencionais. A artista mogiana, que reside atualmente na cidade de Poá, dedica-se ao desenho e à pintura em acrílico.

Ela lembra os momentos marcantes da história do rock, cujo estilo já foi sinônimo de transgressão junto à juventude, tendo se tornado distração das massas no pós-guerra. O projeto ‘Rock in Road’ foi iniciado neste ano pela artista.

“Tem sido um trabalho desafiador pela complexidade e riqueza do conteúdo, mas que ao mesmo tempo transforma a busca pela plenitude do trabalho”, comentou Toldo.

Mais atrações

Também nesta quinta-feira, o Museu Municipal, palco da exposição ‘Rock in Road’, receberá o professor de violão e guitarrista profissional Cristiano Patrick, em duas apresentações, as 10 e às 15 horas.

No repertório, clássicos como ‘Enter Sadman’ do Metallica, ‘Smells Like Teen Spirit’ do Nirvana, ‘Beat it’ do rei do pop Michael Jackson, além de sucessos de bandas nacionais como Legião Urbana e Plebe Rude.

No sábado, dia 15, será realizado o I Itaquá Rock Fest, o evento será no palco da Secretaria de Cultura e contará com a apresentação de quatro bandas regionais em ascensão no cenário musical, Sufocados e Fiusa, de Itaquaquecetuba, Hevogan e Hérois de Barro, da cidade de Suzano. A abertura do evento ficará a cargo do DJ Douglas tocando sucessos do rock nacional e internacional.

O Museu Municipal está localizado na Praça Padre João Alvares, 49, e o Itaquá Rock Fest será realizado, na sede da Secretaria de Cultura, na Avenida João Barbosa de Morais, 306, Vila Zeferina. Os eventos têm ingresso gratuito.