Jornalista diz que notificação do IPTU complementar não condiz com seu terreno

Cidades

NATAN LIRA

Giovanna Padgurschi é jornalista e dona de um terreno no condomínio Mosaico da Serra, em Mogi. Esta semana, ela recebeu correspondência informando que deveria pagar uma diferença à Prefeitura sobre uma construção de mais de 200 metros quadrados que ela teria no residencial às margens da Rodovia Mogi-Bertioga. Apesar desse ser um desejo dela, Giovanna sabe que havia alguma divergência na informação. “Ainda estou no processo de aprovação da planta da minha casa. Não iniciei qualquer construção no terreno. A foto que veio no documento é da residência do meu vizinho”, enfatiza.

A jornalista é uma das 42 mil pessoas que começaram a ser notificadas esta semana pela Prefeitura para atualizar o cadastro da área construída e, possivelmente, pagar a diferença no boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) complementar. O levantamento foi realizado por meio de fotos de satélite e frontal, nos cerca de 154 mil imóveis na Cidade e, em aproximadamente 42 mil (27%), foi encontrado algum tipo de desconformidade com o cadastro da Prefeitura.

Um grupo de técnicos da Prefeitura levou à Câmara a reclamação sobre a metodologia adotada pela Administração Municipal e defendendo que as visitas às áreas para verificar as inconsistências do cadastro com a obra. No entanto, durante um evento, o prefeito Marcus Melo (PSDB) descartou a possibilidade de mudar o procedimento.

Após o recebimento da notificação, alguns moradores já procuraram as unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). O número de atendimento ainda não foi contabilizado, pois a maioria foi ao PAC para esclarecer dúvidas e não protocolou requerimento de contestação. O prazo é de 30 dias, após o recebimento do documento.

Questionada sobre o caso de Giovanna, a Prefeitura informou que as informações serão encaminhadas à empresa responsável pelo estudo para nova verificação. Se constatada inconsistência na notificação, a moradora será informada.