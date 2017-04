Mogiana com tromboembolismo espera ajuda da Prefeitura para comprar aparelho

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Internada desde o começo do mês no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, Cinthya Cristina da Silva Leme, de 32 anos, moradora do Jardim Armênia, em Mogi das Cruzes, espera conseguir, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, um aparelho de monitoramento de coagulação do sangue que custa R$ 1,6 mil. Relatório da equipe médica que trata a mulher, que tem um quadro de tromboembolismo pulmonar de repetição com hipertensão severa, afirma que ela corre risco de morte se não tiver o aparelho no momento de alta.

O marido de Cinthya, o desempregado Philip Fiel de Castro, 28, esteve no jornal ontem de manhã para falar da situação. Segundo ele, há uma preocupação porque a mulher pode receber alta até quinta-feira e ele ainda não tem o aparelho usado para medir alguma anormalidade no sangue, o que demonstraria problema grave acontecendo. “Eu pedi o oxigênio e fui atendido. Pedi também este Coaguchek, no valor de R$ 1,6 mil, e as 30 tiras (mais de R$ 400,00) por mês que os médicos prescreveram. Fui ao Pró-Mulher para saber se havia algum resultado e não havia resposta oficial da Secretaria, mas uma funcionária me disse que não aprovariam por causa do valor elevado. A minha mulher precisa deste aparelho”, comentou.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde manifestou-se por nota. “A negativa não está relacionada ao valor do equipamento, mas porque o aparelho indicado para a paciente Cinthya Cristina da Silva Leme não faz parte dos equipamentos e terapias oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pelos atendimentos de baixa complexidade, cabendo às esferas estadual e federal os atendimentos de média e alta complexidade. É importante ressaltar que a paciente já está sendo atendida pelo Programa de Oxigenoterapia, com o fornecimento de dois tipos de aparelhos (móvel e domiciliar). O Programa de Oxigenoterapia é mantido pelo município para suprir as necessidades dos pacientes que fazem uso de oxigênio com a instalação do concentrador de oxigênio e visitas periódicas para verificar o bom andamento dos serviços e orientar os familiares sobre os cuidados necessários”, disse.