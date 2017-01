Mogi volta a ter calendário normal

Esportes

GERSON LOURENÇO

Após uma dura sequência de oito partidas em 22 dias, o Mogi/Helbor fechou janeiro bem perto do objetivo proposto pelo técnico Guerrinha, no reinício das disputas da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9), nos primeiros dias de 2017. A meta era ficar no grupo dos quatro primeiros colocados que vão direto às quartas de final da disputa nacional. Depois dos duelos, os mogianos se encontram no quinto lugar com 10 vitórias em 16 partidas, colados com Franca e Bauru (todos com 62,5% de aproveitamento). A equipe da Capital está à frente porque venceu o elenco do Alto Tietê no primeiro turno, que por sua vez superou o Bauru (6º lugar) – confronto direto é o primeiro critério de desempate para se definir a classificação.

Antes de começar a série de oito partidas em 22 dias, o técnico Guerrinha comentou que o time iniciaria uma “corrida de 100 metros para a gente estar no G-4 e na melhor posição possível para chegar no playoff bem”, salientou o treinador, no início do mês à assessoria de imprensa do time. Chegoi bem perto.

No mesmo período, os times do Flamengo e Brasília – então líder e vice-líder do NBB – entraram na quadra em cinco oportunidades, como o Vitória, então quarto colocado – um jogo a quase 4,5 dias.

Por ter disputado as finais da Liga Sul-Americana, o Mogi estava com praticamente três jogos a menos do que a maioria dos times do NBB. Assim, a equipe teve uma sequência maior de jogos neste mês – um confronto a quase três dias.

Em janeiro o time mogiano realizou cinco das oito partidas no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. O balanço final acabou sendo positivo, com cinco vitórias e três derrotas.

Desses confrontos, a surpresa foi a derrota em casa diante do Macaé. Por outro lado, o grupo passou pelo Paulistano, fora de casa, na última sexta-feira, em confronto direto pelo quarto lugar, após duelo emocionante e decidido no último segundo.

A partir da próxima semana, o elenco mogiano volta à normalidade. Em fevereiro, serão seis jogos em 24 dias. Ou seja, um jogo a cada quatro dias, tempo ideal para trabalhar e recuperar jogadores, após as partidas.

O primeiro duelo está programado para a próxima quinta-feira contra o Caxias. E no sábado o rival será o Vasco, sendo que as duas partidas serão no Mogilar.

A diferença em relação a janeiro é que o Mogi realizará, dos seis jogos em fevereiro, quatro fora de casa. Após os vascaínos, os adversários serão Flamengo (14/02), Macaé (16/02), Cearense (22/02) e Vitória (25/02).

Diante dos problemas físicos dos jogadores, a sequência de jogos, o técnico Guerrinha elogiou o time após a vitória sobre o Paulistano e espera que o grupo mantenha o espírito de brigar pelos resultados. “A gente estava sem o Larry e o Caio, contundidos. O Elinho sentindo, o Shamell cansado com a panturrilha. Estamos sofrendo o desgaste de 49 partidas. O time lutou. A equipe teve muita determinação, brigou muito pelo resultado, assim como o Paulistano, e é esse espírito que precisa ter. Conseguimos uma vitória brilhante para a classificação e diante de um adversário que passa a ser um confronto direto”, resumiu o treinador.