Mogi volta a ser castigada pela chuva forte

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Cidade voltou a ser castigada com os estragos provocados pelas fortes chuvas de desta segunda-feira (16) e de domingo. Houve registro de alagamentos em alguns bairros, queda de árvores, corte no abastecimento de energia elétrica, complicações no trânsito com o desligamento de semáforos, além dos problemas nas estradas vicinais, que ficam com acesso complicado.

Os problemas são recorrentes em vários pontos do Município. Ontem, bastou meia hora de chuva para causar alagamento no Jardim Aeroporto III, na Rua Constelation, próximo ao Rio Jundiaí. Moradores alegam que o problema ocorre por falta de limpeza no córrego. Houve quedas de energia elétrica na área central e apagão nos semáforos, o que provocou muita confusão no trânsito por volta das 14h30.

No período da manhã, a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos atendeu a ocorrência de queda de uma árvore na Rua Teodomiro Ferreira Gomes, no Jardim Maricá, que ocasionou interrompimento no fornecimento de energia em parte do Bairro do Rodeio. Outra árvore caiu no Centro Cívico, entre os prédios do INSS e da Justiça do Trabalho. Nenhum veículo ou pedestre foi atingido. As equipes providenciaram, ontem mesmo, a retirada do material.

A Defesa Civil informa que não constatou graves ocorrências em decorrência da chuva desta segunda-feira. O sistema de drenagem nos bairros, segundo os técnicos, funcionou normalmente e permitiu o escoamento das águas pluviais. Equipes percorreram os distritos de César de Souza, Braz Cubas, Jundiapeba e também a região central, e não foram identificados problemas. Já no último domingo, a forte chuva derramou 58,6 milímetros de água no Município, mas o órgão não foi acionado para atender ocorrências.

A régua do Rio Tietê, ontem pela manhã, estava em 3,25 metros, porém só há risco de transbordamento a partir dos 3,60 metros. Segundo levantamento feito pelo órgão, entre o dia 1º de janeiro e hoje, já choveu 231,7 milímetros na Cidade. No mesmo período de 2016, o volume de chuva foi de 205,8 mm.

A Defesa Civil acrescenta que por conta da Operação Verão, equipes permanecem de prontidão todos os dias na Cidade, percorrendo os bairros assim que ocorrem chuvas. A orientação para a população, na iminência de uma forte chuva, é evitar os pontos já conhecidos de alagamento na Cidade, como a Praça Francisca de Campos Mello Freire, no Parque Monte Líbano. Isto é, os locais em que o sistema de drenagem não consegue dar vazão imediata ao alto volume da chuva, porém que opera normalmente, escoando toda a água, assim que a chuva enfraquece.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos esclarece ainda que só ontem foram feitos serviços de nivelamento e cascalhamento nas estradas Jinichi Shigueno e do Beija-Flor. Também está em andamento a limpeza da Estrada do Nagao em toda a sua extensão.

Energia

A EDP Bandeirante, por sua vez, explica que por causa dos problemas de interrupção no fornecimento de energia elétrica na região central e no Rodeio, provocadas pelas chuvas de domingo, decidiu reforçar a quantidade de equipes técnicas, que conseguiram restabelecer o fornecimento em uma hora para 100% dos clientes. Já as interrupções de ontem foram de curta duração no fornecimento de energia na região central e o serviço foi normalizado em seguida.









“A rede está sujeita a uma série de fatores externos sobre os quais a empresa não tem controle, como chuvas, descargas atmosféricas e vendavais. Diante das características de tais ocorrências, o tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema”, esclarece a concessionária.