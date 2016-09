Mogi Vôlei busca 4ª colocação no Estadual

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Após emplacar quatro vitórias consecutivas nas cinco primeiras rodadas e ocupar o terceiro lugar, o Mogi Vôlei/Vila Santista agora luta para se colocar na quarta colocação do Campeonato Estadual sub-21 – masculino. O time briga pela posição com o Campinas e o São Caetano nas últimas cinco rodadas da primeira fase da competição. E o desafio de hoje, a partir das 20 horas, não será nada fácil. Os mogianos recebem o Sesi, às 20 horas, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, na quarta rodada do returno. Será o pega do quinto colocado com o vice-líder, que bateu o representante da Região do Alto Tietê, por 3 sets a 1, no primeiro turno, na Capital.

O time mogiano não tem mais condições de buscar os três primeiros colocados da disputa. A liderança é do São Bernardo, com 28 pontos (nove vitórias e uma derrota), seguido pelo Sesi, com 26 pontos (nove vitórias e uma derrota). O São José aparece no terceiro lugar, com 23 pontos (oito vitórias e três derrotas).





Assim, na quinta posição do campeonato, com 16 pontos – seis vitórias e cinco derrotas – a luta do Mogi é para subir uma posição na primeira fase e decidir em casa o playoff das quartas de final. Caso contrário perderá a vantagem e vai fazer os jogos decisivos longe dos seus torcedores.

Na briga pela quarta colocação ainda estão o Campinas, com 18 pontos – seis vitórias e seis derrotas -, e o São Caetano, no sexto lugar com 16 pontos – cinco vitórias e cinco derrotas.

Após duas boas vitórias – Santo André e São José -, o time mogiano perdeu do Campinas, por 3 sets a 0 – parciais de 25/17, 25/23 e 25/22 -, no Ginásio do Taquaral, no último sábado.

Assim, os comandados do técnico Marcos Vinícius, o Didi, buscam a reabilitação hoje e já se preparam para um confronto direto frente ao São Caetano, neste sábado, no ABC.