Mogi visa semifinais no Estadual

Esportes

GERSON LOURENÇO

Com o elenco renovado, o Vôlei Mogi inicia neste sábado (20) sua campanha no Campeonato Estadual sub-21 com a meta de se manter entre os quatro primeiros colocados. O primeiro duelo será contra o São Caetano, às 17 horas, no Ginásio Lauro Gomes – região do Grande ABC. A primeira partida do time mogiano em casa será no próximo dia 25, quando a rapaziada do técnico Didi vai encarar o Campinas, a partir das 20 horas no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. Será a primeira de uma série de quatro partidas consecutivas diante dos torcedores, quando o elenco tentará dar uma boa arrancada em busca da vaga para as etapas decisivas do estadual.

Na sua última partida oficial, no ano passado, o Mogi obteve a terceira colocação quando derrotou o Campinas, por 3 sets a 0 – parciais de 25/19, 25/21,e 25/22, em duelo, no Mogilar. Foi a melhor posição da equipe mogiana na história da competição. Em 2015, o grupo obteve a quinta colocação, a melhor na Divisão Prata. “A responsabilidade aumenta. Crescemos e esperamos melhorar a cada ano”, disse Nílson Amaro, dirigente do elenco mogiano.

Mas o time passou por uma grande reformulação para esta temporada. Do elenco de 2015, apenas dois jogadores seguem com o técnico Didi – Gabriel Miranda (oposto) e Diego (central). “Os demais passaram do limite da idade para o campeonato”, explicou Amaro.

A terceira colocação no Estadual de 2016 – o título ficou com São Bernardo – garantiu o terceiro pódio do time mogiano na temporada passada. A equipe obteve o título dos Jogos Regionais de Caraguatatuba e ficou no terceiro lugar nos Jogos Abertos do Interior, realizados em São Bernardo do Campo. “Queremos nos manter entre os quatro melhores em trodas as competições”, revelou Amaro.

Após o duelo com o São Caetano, o Mogi receberá o Campinas no Mogilar. Depois o time terá mais três jogos consecutivos em casa. São José, Santo André e o atual vice-campeão Sesi serão os rivais dos mogianos em junho.